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雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49世界日報 編譯陳韻涵╱綜合16日電

雅虎(Yahoo)近年發生一系列資料庫遭駭事件，雅虎已就此案與原告達成1億175...
雅虎(Yahoo)近年發生一系列資料庫遭駭事件，雅虎已就此案與原告達成1億1750萬元和解。 法新社
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入口網站雅虎(Yahoo)近年發生一系列資料庫遭駭的事件，雅虎已就此案與原告達成1億1750萬元和解，賠償使用者的損失；2012年到2016年擁有雅虎帳戶的使用者，都能提出求償申請。

雅虎的和解網站寫道，權益受影響的用戶最多可獲得358美元（約新台幣10981元）現金或免費的信用監測服務，但前述金額並不保證，將視最終申請人數而定。

這起和解案類似Equifax信評公司遭駭的和解官司，該案件賠償隱私權益受損的客戶每人125美元（約新台幣3834元）現款；此數額根據相對較少的申請人數估算，若人數增加，賠償金額預料縮水。

如同Equifax的案件，雅虎用戶必須證明他們已有信用監測或身分識別服務，才能領取現金賠償。

此外，使用者必須證明將保有信用監測服務至少一年，現金賠償目前最少訂在100美元（約新台幣3067元），但將依最終申請人數而定，可能更少或多達358美元（約新台幣10981元）；聲明寫道，「沒人能事先知道可領導多少賠償。」

這起聯邦訴訟源自雅虎2013年到2014年一系列數據竊盜案件，影響全球30多億人。

賠償金將由雅虎當前業主威瑞森電信(Verizon)、電商阿里巴巴(Alibaba)，以及雅虎過去的持有者共同出資。

這起和解案將照實賠償使用者因雅虎帳戶遭駭造成損失，包括那些利用雅虎付費電郵和企業服務等升級服務的使用者。

聲明寫道，「如果使用者花了時間或錢財，彌補數據外洩造成的損失、身分竊盜和未來的損害，可以提出申請賠償；每個人或小企業用戶可申請的付現成本不得超過2萬5000美元（約新台幣76萬6850元）。」

雅虎數據外洩的賠償申請日期到2020年7月20日截止。

信用竊盜電商雅虎Yahoo
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