雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合16日電



雅虎(Yahoo)近年發生一系列資料庫遭駭事件，雅虎已就此案與原告達成1億1750萬元和解。 法新社 分享 facebook 入口網站雅虎(Yahoo)近年發生一系列資料庫遭駭的事件，雅虎已就此案與原告達成1億1750萬元和解，賠償使用者的損失；2012年到2016年擁有雅虎帳戶的使用者，都能提出求償申請。

雅虎的和解網站寫道，權益受影響的用戶最多可獲得358美元（約新台幣10981元）現金或免費的信用監測服務，但前述金額並不保證，將視最終申請人數而定。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這起和解案類似Equifax信評公司遭駭的和解官司，該案件賠償隱私權益受損的客戶每人125美元（約新台幣3834元）現款；此數額根據相對較少的申請人數估算，若人數增加，賠償金額預料縮水。

如同Equifax的案件，雅虎用戶必須證明他們已有信用監測或身分識別服務，才能領取現金賠償。

此外，使用者必須證明將保有信用監測服務至少一年，現金賠償目前最少訂在100美元（約新台幣3067元），但將依最終申請人數而定，可能更少或多達358美元（約新台幣10981元）；聲明寫道，「沒人能事先知道可領導多少賠償。」

這起聯邦訴訟源自雅虎2013年到2014年一系列數據竊盜案件，影響全球30多億人。

賠償金將由雅虎當前業主威瑞森電信(Verizon)、電商阿里巴巴(Alibaba)，以及雅虎過去的持有者共同出資。

這起和解案將照實賠償使用者因雅虎帳戶遭駭造成損失，包括那些利用雅虎付費電郵和企業服務等升級服務的使用者。

聲明寫道，「如果使用者花了時間或錢財，彌補數據外洩造成的損失、身分竊盜和未來的損害，可以提出申請賠償；每個人或小企業用戶可申請的付現成本不得超過2萬5000美元（約新台幣76萬6850元）。」

雅虎數據外洩的賠償申請日期到2020年7月20日截止。