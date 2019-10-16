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拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37中央社 華盛頓15日綜合外電報導

推特（Twitter）。法新社
推特（Twitter）。法新社
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推特Twitter）今天表示，世界領袖「不能凌駕」推特平台規則之上，他們傳遞的訊息若含有違反服務條款的過分行為，可能被移除或將通知設定降級。

法新社報導，為釐清平台政策，推特發表聲明說，針對惹是生非的推文，特別是包含暴力威脅或張貼私人資訊的推文，推特保有採取「強制行動」的權利。

近期，特別是臉書等社群網站，都因讓政治領袖能夠發表錯誤和誤導性聲明，而面臨外界壓力。

臉書和推特都曾說，他們不會試圖移除政治領袖所發表「具有新聞價值」的言論。臉書已免除政治廣告擔負事實查核的責任。

推特表示，他們的政策並未幫政治人物開後門。

推特在官方部落格發布貼文說：「我們今天想要說清楚，世界領袖的帳號不能完全凌駕於我們的政策之上。」

推特表示，將針對任何「宣揚恐怖主義」，或含有「清楚且直接的暴力威脅」，以及包含住址或電話號碼等私人資訊的帳號採取行動。

推特也會針對含有未取得同意就張貼的私密照片或影片，以及任何與兒童性剝削或鼓吹自殘有關的貼文採取行動。

推特表示，他們沒有改變賦予政治言論自由空間的政策。

廣告恐怖主義推特Twitter
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