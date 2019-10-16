當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片
2019-10-16 18:55聯合新聞網 綜合報導
對七年級生來說，「Foxy」軟體應該不陌生，許多人常用它來免費下載影片及音樂。近日有網友發文表示「當年的Foxy軟體有多厲害？」，甚至直言「片片的新番」都可以第一時間被找到，引發網友熱烈討論。
有網友在PTT問卦板以「當年的Foxy軟體有多厲害？」為題，表示只要是七年級的鄉民應該幾乎都有用過Foxy，「當年可是只要鍵入關鍵字，幾乎沒有搜尋不到的東西。記得當年連公務機關跟警察局都有人在用。」原PO更直言，只要是「片片的新番」都可以第一時間在上面被找到，並詢問網友，還記得當年Foxy軟體有多厲害嗎？
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貼文曝光後，引來大批網友回覆，「下載什麼東西都會變a片的神奇軟體」、「要有犧牲硬碟的決心」、「當年有警察用公務電腦載Foxy，結果公務電腦內的資料反而被Foxy分享，GG了」、「當時很舊老歌上面抓的到」、「 Foxy根本就是小叮噹的口袋」。
根據「自由時報」報導，Foxy軟體有強制預設分享檔案功能，所有使用者都變成提供檔案的傳輸平台。也因此有警局筆錄被公開，警政署更下令員警不得在公用電腦安裝FOXY，此外，Foxy免費下載音樂的功能也引起數十家唱片、影視公司不滿，FOXY網站最終在2011年宣布終止服務。
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