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為何在雙北工作不在基隆買房？網點出4大寫實原因

外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適用於商業用途

2019-10-15 22:19免費資源網路社群

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如果要找圖片素材，網路上有非常多的免費圖庫資源可以使用，但是有人物臉部的相片就少得多，之前推薦過「Model.foto 日本免費模特圖庫，高解析度人物照片下載」就是少數專注於收集人物相片的圖庫，收錄各種狀態、動作或有附加物品的人物照片，更棒的是照片都是亞洲面孔，跟一般我們在付費圖庫看到的外國人很不一樣，只需標示出處來源就能自由使用於個人或商業用途。

本文要推薦的「100,000 Faces」是一個很有趣的網站，或許可以說實現了一個非常強大的技術，網站開門見山告訴大家：這是由 AI 人工智慧產生的十萬張臉孔，任何人都可以免費下載！你可能會好奇這樣看起來不會很不自然嗎？100,000 Faces 透過機器學習方式訓練程式讓讓產生模型更為完善，最終就能創造出無限多樣性的面孔。

不過網站也坦承這些臉孔還沒有到 100% 完美，如果你發現一些看起來有點異狀的臉，請不要大驚小怪。100,000 Faces 表示所有訓練機器的素材都是在室內拍攝，為了維持這些臉部素材的一致性，特別控制在一樣的光線、角度、位置範圍、臉部表情並涵蓋各種不同族群、年齡層，沒有來自其他圖庫或網路上抓取的大頭照，使用者可以安心使用。

100,000 Faces 已經將這些人物大頭照發佈到 Google Drive 雲端硬碟，大家可以從網路上免費下載、使用而不需受到版權限制，使用時只要加入一個鏈結連回原始來源。

AI-Generated Faces – Free to Download!

https://generated.photos/

使用教學

STEP 1

開啟 100,000 Faces 後，往下捲動頁面可以看到這個計畫的相關說明，這些人物臉孔都是透過人工智慧產生而成，嚴格來說並不能算是真實人物，因此在版權或肖像權部分就不是什麼問題。但是，這個程式還在持續進步當中，你可以將人物圖片使用於你的簡報、專案計畫或模型等任何你想得到的地方，記得要加上一個反向鏈結。

而網站正在建構一個完整的工具集，未來任何人都可以透過 API 方式產生人物臉孔。

STEP 2

在網站點選「Browse Images」會連結到 Google Drive 雲端硬碟，從這裡就能看到網站發布的十萬張由人工智慧產生的臉孔照片，不過並不是打包成單一檔案提供下載，而是以資料夾分類，點選進入就能線上預覽或取得相片檔案。

STEP 3

找到你需要的人物照片，將它下載下來使用即可。

前面有提到，這裡的大頭照都是透過 AI 人工智慧產生，因此並不是一個真正存在於地球上的人，但看起來會非常逼真，可以自由使用於個人和商業用途，使用時只需要標示出處來源並連回原網站即可。

值得一試的三個理由：

1.透過機器學習方式產生臉孔，這些照片都是不存在的人物

2.開放十萬張免費人物圖庫讓使用者下載使用

3.無需擔心版權問題，使用時需要標示來源並連回原網站

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

人工智慧機器學習

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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