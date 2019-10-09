她愛用3D Touch偷看訊息 質問別人已讀不回被「一句話打臉」

2019-10-09 15:35 聯合新聞網 綜合報導



平常喜歡用3D Touch不讀不回他人，但在遭受已讀時質問對方，卻被一句話打臉。 圖／擷取自LINE官網 分享 facebook

許多iPhone的使用者都喜歡用3D Touch偷看別人傳的訊息，等到過了一陣子才點開回覆。近日一名網友發文表示，他有個女生朋友很喜歡用3D Touch看別人傳的訊息，之後再不讀不回，假裝很忙沒時間回覆。有一次原PO已讀對方沒有回應，卻被質問「為什麼已讀我？」，而他一句神回，笑翻許多網友。

一名網友在論壇《Dcard》發文分享，他有一個朋友很喜歡用3D Touch看完別人傳的訊息後，就不讀不回，也曾在跟她出去的期間，親眼見證她的「犯案過程」，而且她更會裝忙，假裝自己沒時間讀訊息。

原PO表示，有一次對方傳訊息給他，但他懶得回覆，於是直接已讀對方但沒有回覆，不料卻被對方質問，為什麼要已讀她，原PO當下回應一句，「因為我沒有3D Touch」，直接打臉對方。

原PO一句神回笑翻網友，也引起回訊息派和不讀不回派雙方激烈討論表示，「這回答滿分」、「這個回覆可以，我喜歡」、「3D Touch真的該死」、「笑死，直接把對方臉打腫」，更有人說，人生有必要活得那麼偷偷摸摸嗎，可以活的正大光明一點嗎！

但也有許多人表示，有些人講話就是很令人尷尬，又愛講一些沒意義無聊的話，所以讓人最後直接不讀不回，也有人說，「抱歉我也是喜歡看完不回的人」、「因為超級討厭回無意義的聊天，所以我也喜歡不讀不回」、「不重要的有空再回」。也有人分享，不讓別人不讀不回，最好的解決方法就是用錄音的。