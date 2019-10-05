「台灣是一個國家嗎？」維基百科上的網路編輯角力戰

維基百科已成為網路語言角力戰場。從天安門事件、釣魚台、香港反送中到台灣主權議題，都可看到各方勢力痕跡。 ▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

先前如果問語音助理 Google 或 Siri：「台灣是什麼？」它們會回答：「位於東亞的一個國家。」但在 9 月初問同樣問題，卻得到不同回覆：「是中華人民共和國的一個省份。」

為何會這樣呢？根據 BBC 報導，由於網路搜尋引擎、數位語音助理的許多結果會導引到維基百科（Wikipedia），因此近期維基百科成為網路編輯戰場，導致台灣的主權定位在一天之內不斷被更改答案。

台灣維基媒體協會成員 Jamie Lin 表示：「今年是極其瘋狂的一年，許多台灣維基百科的內容遭到攻擊。」

網路上的語言角力戰：從天安門、釣魚台、到香港反送中事件

和多數的網站一樣，維基百科也是一種社會運動。它是人類歷史上最大型的人類知識收藏平台，透過網路免費提供資訊給大眾，可說是數位時代最大成就。任何人都可在上頭編寫條目內容，且幾乎目前全世界各個國家都有「維基人」（Wikipedians）協助維護、貢獻內容。

事實上，這場關於台灣主權定位之爭，只是維基百科上曾引爆過的網路編輯戰爭其中一場戰事而已。

例如，香港爆發反送中事件後，維基百科上相關內容頁面在一天內就被反覆更改高達 65 次，爭議點主要聚焦於「語言用詞」，也就是：這群走上街頭的民眾，究竟是「抗議者」（protesters）還是「暴徒」（rioters）？而釣魚台列嶼在英文版維基百科中被稱為「東亞島嶼」，但今年在中文版本裡已經被增修成「中國固有領土」。

不只如此，關於 1989 年天安門廣場抗議事件，中文版本的維基百科曾將這場事件寫成「平息反革命暴動的 6 月 4 日事件」。此外，達賴喇嘛在英文版維基百科中被寫成「藏族難民」（a Tibetan refugee），但在中文版本裡卻成了「中國流亡者」（a Chinese exile）。

雖然維基百科上一直都存在分歧意見，但 Jamie Lin 認為，前面幾場「編輯戰爭」明顯是由中國官方政府控制。

BBC Click 調查結果發現，維基百科上 22 篇政治性敏感的條目，被修改高達 1600 次，雖然無法確定是誰修改、為何修改以及是否為大規模修改行為，但可以確定的是：這些編輯更動並非自然發生，也非隨機。

BBC 指出，中國境內官員、學者都公開呼籲政府和民眾「必須有系統性地糾正（correct）維基百科上存在的嚴重反華偏見內容」。學者 Li-hao Gan 和 Bin-Ting Weng 就表示，由於西方媒體影響，維基百科條目內容對中國政府有諸多偏見，因此必須建立一套目標性的外部溝通策略，例如：成立一組外部傳播話語系統，並培養維基平台上有影響力的編輯。

他們甚至進一步說：「中國迫切需要鼓勵及培訓中國網友，使其成為維基百科平台上的輿論領袖、管理者，才能堅守社會主義價值。」

是「用中國觀點說中國故事」，抑或「政治宣傳」？

香港中文大學助理教授徐洛文（ Lokman Tsui ）指出，「傳達中國故事」的確是過去兩年來受矚目趨勢，因為不少中國人認為，海外對正在崛起的中國有許多誤解。而中國現在也開始動員內部力量，包括海外僑胞、境內愛國的中國網友等，透過維基百科嘗試回應這些誤解。

然而，徐洛文也認為如果只把這些「網路編輯戰爭」視為個人行為，就忽略了官方政府正有系統性地主導網路公共言論空間。

但也有學者持不同意見。倫敦政治經濟學院資深訪問學者 Shirley Ze Yu 表示：「中國是當前世界第二大經濟體，而中國政府目前正在做的事情，就是從中國角度來講中國的故事；事實上，其他國家如果爬到這樣的地位，大概也會做同樣的事，因為這不僅是中國的特權，也是他們政府的責任。」

而截自文章發表為止，BBC 曾與中國大使館聯繫，並但未收到任何回應。

那麼，這樣的「網路編輯之戰」究竟該視為是「中國正在述說自己故事」還是所謂的「政治宣傳」呢？或許，這就取決於你怎麼看待網路網路了。像維基百科這樣的平台，至少是屬於一個自願者主導的網路社群，擁有開放知識、開源軟體（open source）等屬於網路的公開、透明特性。

儘管如此，當地緣政治的戰場延伸到如同維基百科的網路空間，這股「網路編輯角力」已然成為不可忽視的重要現象。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》