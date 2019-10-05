收到APP訊息「變同性戀好痛苦」 他控告蘋果iPhone索賠46萬

2019-10-05 15:45 聯合新聞網 綜合報導



男子因為使用iPhone變成同性戀。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

現代人生活與手機息息相關，網路上的訊息也可能影響某人一輩子。一名俄羅斯男子某次使用iPhone下載一款APP時，收到一條寫有「沒有嘗試前，千萬不要妄自下定論」的訊息，之後該名男子透過APP認識現任男友，他認為是iPhone害他變成同志，因此無法跟父母交代，造成他精神上損失，因此控告蘋果公司，要求賠償46萬元。

根據《Moscow Times》報導，拉祖米佐夫（(D. Razumilov）2017年使用蘋果的iPhone後，下載一個使用加密貨幣的APP，並且收到一封訊息，寫著「沒有嘗試前，千萬不要妄自下定論」，之後他開始使用該APP，並透過APP認識許多朋友。

兩個月前拉祖米佐夫在該APP上認識一名男子，兩人聯繫越來越頻繁，拉祖米佐夫更與該名男子發生親密關係，也對他深深動情，拉祖米佐夫表示，他已無法與男友分開，但因為變成同性戀，讓他無法與父母解釋，讓他內心非常煎熬，他將一切歸咎於當時收到的訊息，表示「都是因為收到那封訊息，讓整個生活變得更糟」。

拉祖米佐夫為了其所受到的精神損失，竟到法院控告蘋果公司「操縱使用者變成同性戀」，表示自己因為iPhone受到痛苦的精神煎熬，要求蘋果公司付出1.5萬美金（約台幣46萬）的精神賠償費用，目前法院已受理該案準備開庭。

拉祖米佐夫的律師古斯尼耶娃（Sapizhat Gusnieva）表示，拉祖米佐夫非常害怕與痛苦，即使APP是第三方應用程式，但他們認為，蘋果公司仍須付出一定責任，該案將於本月17日公開審理。