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監守自盜！雅虎前工程師駭進6000個用戶 只為蒐集情色照片

2019-10-02 21:20T客邦

一名雅虎前軟體工程師承認他駭進超過6000個以上的雅虎使用者帳戶，蒐集一些情色照...
一名雅虎前軟體工程師承認他駭進超過6000個以上的雅虎使用者帳戶，蒐集一些情色照片及影音。 圖／歐新社
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一名雅虎前軟體工程師Reyes Daniel Ruiz日前於美國法院認罪，承認他駭進超過6000個以上的雅虎使用者帳戶，搜尋這些用戶的個人隱私照片以及紀錄，用來加入他個人的情色影音「蒐藏」。

根據美國聯邦調查局的探員表示，Reyes Daniel Ruiz今年34歲，興趣是「蒐藏情色影片以及照片」。他在雅虎擔任軟體工程師超過十年，藉由職務之便，透過雅虎的內部系統駭入了超過6,000個以上的雅虎帳號，目標都鎖定在年輕女性。不過，他也不是無差別攻擊，而是挑選他感興趣的才會駭入，其中也包括他的同事、以及他的朋友。

但雅虎的雲端服務並不多，光靠雅虎郵件其實是看不到什麼內容的。取得的雅虎帳號對他來講，只是一個用來攻破寶庫的入門磚。身為一個軟體工程師，Reyes Daniel Ruiz懂得使用者同一組帳號不會只用在一個地方。

「當他得以存取受害者的雅虎信箱之後，他就會如法炮製用相同的帳密來找尋受害者的iCloud、Facebook、Gmail、DropBox以及其他的雲端帳號，用來尋找裡面的私密圖片以及影片。」聯邦探員表示，之後Reyes Daniel Ruiz將這些搜尋到的影音，備份到他自己家中的硬碟。

Reyes Daniel Ruiz在今年四月遭到聯邦探員的逮捕，不過在這之前，當他的行為受到雅虎的懷疑的時候，他就已經先破壞了他用來儲存這些偷來的情色影音的電腦以及硬碟。

Reyes Daniel Ruiz因入侵電腦的罪名面臨最多5年監禁，以及25萬美元罰款外加賠償。本案的聽證會預定將於2020年2月3日舉行。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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