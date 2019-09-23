減肥和整形業配列為18禁 Instagram阻擋未成年觀看

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終於， Facebook 公司宣布 Facebook 及 Instagram 兩大平台，將阻擋未成年觀看整形及減肥產品的社群置入！此類的貼文將不會顯示給未成年者，或甚至被移除。

網紅行銷越來越普遍，國外早已掀起各種論戰，尤其在美國，網紅行銷已經是一種主流行銷手段，但由於特別容易影響到主要消息來源都是網路的年輕世代，特定產品的行銷很可能引發嚴重的不良後果。現在， Facebook 及 Instagram 終於回應了這股呼聲。

英國女明星賈米拉·賈米爾（Jameela Jamil）在其青少女時期曾受飲食失調症所苦，她特別懂青少年時期因為極度在意別人的看法、容易跟隨媒體上的審美觀而造成的痛苦。去年 11 月她特別拍攝了一段短影片上傳到推特，諷刺名人網紅推銷減肥產品，意外在網路上爆紅，該則推特被病毒式地傳播。

If celebs and influencers were actually honest with us about some of these diet/detox products... pic.twitter.com/OQsJobGOQN — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 2018年11月28日

賈米拉曾經多次截圖，公開抨擊卡戴珊姐妹（ the Kardashians ）在 Instagram 推銷減肥奶昔、減肥棒棒糖，非常的不負責任。

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有很多人都覺得這些廣告非常不妥，但很少人像賈米拉這樣成功地引起網路及媒體上的廣泛討論。

終於， Facebook 公司宣布 Facebook 及 Instagram 兩大平台，將阻擋未成年觀看整形及減肥產品的社群置入！此類的貼文將不會顯示給未成年者，或甚至被移除。

此消息一出，不少人大聲叫好，例如美國老牌時尚雜誌《 Glamour 》的報導，下的標題就是：「 Instagram 有個很棒的政策剛剛上路：這個社群媒體平台準備制裁具潛在危險性的贊助廣告。（ Instagram Just Implemented a Great Policy for Diet Products: The social media platform is cracking down on potentially harmful spon-con. ）」

《BuzzFeed News》的記者實測，金·卡戴珊（Kim Kardashian ）數個月前的一篇 Instagram 廣告文，在他登出帳號後，就改顯示為「被限制的照片：你必須滿 18 歲才能看這張照片」。

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本站實測時，發現這篇貼文已經移除，尚不知道是被系統移除或是金·卡戴珊自行刪除。不過卡戴珊姊妹的很多其他關於減肥產品的廣告都還在，亦沒有被系統遮蔽。

金·卡戴珊最小的同母異父妹妹凱莉·珍娜（ Kylie Jenner ），擁有自己的美妝品牌 Kylie Cosmetics ，在美國青少年之間人氣超高，她在 Instagram 的追蹤人數高達 1.46 億（金·卡戴珊是 1.48 億），她的減肥茶廣告目前也沒有被系統做年齡分級，不需登入就能正常看到。

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果然， Instagram 是不會這麼輕易地放掉廣告商這個金雞母的。有外媒跟 Facebook 發言人求證，得到的回答是：

「Facebook 跟 Instagram 並不會主動處理那些減肥或整形的廣告，必須要有用戶『檢舉』後，系統才會檢視是否有違反社群守則。而移除的處置，則是如果該宣傳含有不可思議的神奇減肥效果，並且該則貼文附有購買連結或折扣碼，才有可能被完全禁止。」

看來賈米拉和相同觀點的倡議者，得再多加把勁了。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》