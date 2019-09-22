不取消創作者認證勾勾！YouTube大改規則引反彈後認錯

圖／取自shutterstock 分享 facebook 上週許多 YouTuber 都收到通知，表示因應新制，頻道的認證標章將被取消。經歷一波大反彈後，YouTube 終於改口表示不取消現有標章並重新開放申請認證。

上週四（9/19）開始，許多創作者都收到 YouTube 要收回認證頻道的勾勾記號，引起創作者反彈，台灣也有不少 YouTuber 如阿傑、林辰的頻道都稱收到通知。

在全球 YouTuber 的抗議聲浪下，YouTube 終於宣布收回成見。根據 Variety 報導，YouTube 的產品經理 Jonathan McPhie 在部落格公告表示不會收回已經受到認證的頻道，大家可以不用再申訴了。並且承諾會繼續確保沒有人抄襲這些頻道。

YouTube 的認證機制已經存在好幾年了，10 萬訂閱以上的頻道可以接受認證，通過認證頻道旁會出現一個灰色的小勾勾作為認證是正版，作用和其他社群網站用勾勾標記確認是本人帳號類似。

但是在 9/19 開始，YouTube 就宣布將限縮頻道認證給「特別突出，並且有強烈需求證明其真實性的頻道。」而且連過往已經拿到認證的頻道，若不符新制資格也要被收回認證。接著全球不少 YouTuber 都開始收到將被取消認證的通知。

可想而知這事在社群上大爆發，引起眾多批評聲浪。YouTube 執行長 Susan Wojcicki 趕緊發表推特對新制造成的傷害道歉。

除了不取消現有認證，在美國時間 9/20 下午，YouTube 也宣布將在 10 月下旬重新開放創作者申請認證，並確保有瓢竊模仿嫌疑者不會拿到認證，YouTube 也會針對抄襲疑慮的頻道進一步採取相關行動。

重新設計 YouTube 認證標章的計畫也將延到明年。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》