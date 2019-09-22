不用快轉找重點 Google能搜尋網路影片特定片段了

Credit: Google 分享 facebook

即日起Google搜尋將能直接把影片內的「關鍵片段（Key Moments）」顯示給你！

Google表示，早期我們只能搜尋依據文字做搜尋，近期有 Google Image 可以做圖片搜尋，前陣子 Google 也支援了Podcast播音內容的搜尋，現在起，你開始可以搜尋影片的特定片段！

過去，當我們Google時，只能搜尋影片的標題或說明，搜尋結果顯示的也是整支影片。即日起Google搜尋將能直接把影片內的「關鍵片段（Key Moments）」顯示給你！

以後我們可以從內含多個步驟的教學影片、或是長達 30 分鐘以上的演講或紀錄片中，依照內容創作者提供的的時間戳記，直接搜尋出最符合關鍵字的片段。這個新功能將能夠大幅提高影片搜尋的效率，節省大家的時間。

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Google 號召 YouTube 創作者，來主動標記自製影片，建立影片的各重要片段的說明，讓 YouTube 影片轉成結構化的資料，好讓搜尋引擎可以搜尋得到，使用者也能更快速找到想觀看的片段，而不必反覆觀看及尋找。

大型內容提供者如 CBS Sports、NDTV 等已經了參與此計畫，只待他們標記完影片以後，使用者就能夠搜尋到他們的影片片段內容。

現在此功能已經上線，暫時只支援英文搜尋與 YouTube 影片。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》