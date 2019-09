避資安爭議 臉書對多款程式停權

臉書近兩年來陷入資安疑慮的信用危機。(Photo by Thought Catalog via flickr,used under CC License) 分享 facebook 社群公司龍頭臉書(Facebook)目前已暫停數萬款程式在臉書上攫取數據,等於是承認了臉書用戶隱私問題的嚴重性。臉書今年3月才爆出劍橋分析公司醜聞,該公司涉嫌非法利用臉書用戶資訊,引起外界對於臉書用戶隱私的疑慮,臉書至今仍在努力挽回聲譽。

停權多款應用程式

根據《紐約時報》報導,臉書20日發布自今年3月開始進行的資安調查結果,共有數萬款應用程式被暫停近用臉書用戶資訊,其中牽涉到400餘名程式開發者。另波士頓地方法院的文件披露,這次遭停權的應用程式共有6萬9千款,多數是因為開發者不願意配合調查,而其中超過1萬款程式涉嫌非法挪用臉書用戶的個人資訊。

進行調查的美國麻州司法部表示,臉書自2014年起允許超過9百萬款應用程式整合臉書平台,使其開發者得以近用用戶的資料,例如照片、工作經歷、生日及按讚紀錄等資訊,但是其中許多應用程式都已涉嫌違反用戶隱私規定。

劍橋事件影響

根據《法新社》報導,臉書自從2018年爆發劍橋分析公司醜聞時便面臨巨大壓力,該公司當時涉嫌利用心理測驗程式,在5年內大量蒐集臉書用戶的資料,並利用這些數據,分配政治廣告的投放,試圖影響美國大選。此事件引起外界放大檢視臉書的資安問題,執行長祖克柏也為此被傳喚至議會作證。

臉書自此加強作為保護用戶隱私,包括停用了數款應用程式,最終在今年6月與美國聯邦交易委員會(FTC)達成劍橋分析公司案的和解,但被處以史上次高的50億美元罰款,也被要求未來的新服務都需經過隱私審查,以及接受隱私委員會的制衡和監督。

