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避資安爭議 臉書對多款程式停權

2019-09-22 16:31台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

臉書近兩年來陷入資安疑慮的信用危機。（Photo by Thought Cata...
臉書近兩年來陷入資安疑慮的信用危機。（Photo by Thought Catalog via flickr,used under CC License）
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社群公司龍頭臉書（Facebook）目前已暫停數萬款程式在臉書上攫取數據，等於是承認了臉書用戶隱私問題的嚴重性。臉書今年3月才爆出劍橋分析公司醜聞，該公司涉嫌非法利用臉書用戶資訊，引起外界對於臉書用戶隱私的疑慮，臉書至今仍在努力挽回聲譽。

停權多款應用程式

根據《紐約時報》報導，臉書20日發布自今年3月開始進行的資安調查結果，共有數萬款應用程式被暫停近用臉書用戶資訊，其中牽涉到400餘名程式開發者。另波士頓地方法院的文件披露，這次遭停權的應用程式共有6萬9千款，多數是因為開發者不願意配合調查，而其中超過1萬款程式涉嫌非法挪用臉書用戶的個人資訊。

進行調查的美國麻州司法部表示，臉書自2014年起允許超過9百萬款應用程式整合臉書平台，使其開發者得以近用用戶的資料，例如照片、工作經歷、生日及按讚紀錄等資訊，但是其中許多應用程式都已涉嫌違反用戶隱私規定。

劍橋事件影響

根據《法新社》報導，臉書自從2018年爆發劍橋分析公司醜聞時便面臨巨大壓力，該公司當時涉嫌利用心理測驗程式，在5年內大量蒐集臉書用戶的資料，並利用這些數據，分配政治廣告的投放，試圖影響美國大選。此事件引起外界放大檢視臉書的資安問題，執行長祖克柏也為此被傳喚至議會作證。

臉書自此加強作為保護用戶隱私，包括停用了數款應用程式，最終在今年6月與美國聯邦交易委員會（FTC）達成劍橋分析公司案的和解，但被處以史上次高的50億美元罰款，也被要求未來的新服務都需經過隱私審查，以及接受隱私委員會的制衡和監督。

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