親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

潛水求婚 女友還來不及說願意他便不幸溺斃

18架無人機扳倒「愛國者飛彈」…天價軍備為何失效？

Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

2019-09-22 11:19楊又肇

除了今年初開始讓特定用戶加入測試AR版Google Maps導航功能，Google稍早也針對特定對象開始提供能以無痕模式搜尋、導航的Google Maps功能。

分享

先前已經在Chrome瀏覽器加入無痕瀏覽模式，同時也針對YouTube提供類似功能後，Google稍早也將無痕模式帶到Google Maps服務，讓使用者能在隱匿情況下查找Google Maps上的地點資訊，同時也能進行導航，卻不用擔心是否會留下記錄。

相比先前必須將個人帳號登出，才能避免瀏覽、搜尋內容是否被記錄的情況，透過無痕模式僅需簡單點按即可進行切換，並且不需要擔心是否會留下足跡，同時依然可以符合個人需求顯示搜尋結果。

不過，目前還無法確認Google預計何時大量開放此項功能，顯然還是要先等初期有一定良好的測試結果，才會有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

2019-09-21 13:47

小心！驗證真人機制遭駭客利用 變釣魚網頁新工具

2019-09-18 20:48

17 直播聯手爆料公社 票選女神男神

2019-09-18 11:24

老人素人斜槓人快開機 直播釣魚買拖鞋都有錢景

2019-09-18 11:19

免費貼圖騙個資 這些招數教你自保

2019-09-18 11:10

臉書將阻止廣告主修改新聞標題 避免誤導民眾

2019-09-17 08:58

小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

2019-09-13 12:16

個資全都露 網路時代你我都是透明人

2019-09-13 11:09

中國網路封鎖再添一筆！國慶前封鎖視訊服務Zoom

2019-09-12 22:24

U值媒／什麼樣的人會沒工作？感知AI時代來臨

2019-09-11 12:48

批臉書隱私觀點錯得離譜 美法官拒撤集體訴訟

2019-09-10 14:19

假消息滿天飛 台灣網路環境罹「三高」 Mozilla教你解方

2019-09-09 23:22

最簡單的網頁分析工具 加入一段程式碼記錄流量

2019-09-08 22:14

幫找另一半！臉書推出「臉書約會」還有暗戀功能

2019-09-06 14:28

臉書、微軟辦大賽 徵求辨識假影片技術

2019-09-06 14:24

YouTube收集兒童個資案 Google付1.7億美元和解

2019-09-06 03:08

趨勢科技警告：「無檔案」式攻擊量暴增

2019-09-05 22:19

雅虎大當機 逾4000萬名用戶受影響

2019-09-05 17:55

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

2019-09-05 15:42

未設保護伺服器驚見危機 4億臉書帳戶資料外洩

2019-09-05 14:54

YouTube非法蒐集兒童個資 53億和解

2019-09-05 12:55

執行長被駭後補破網 推特暫停簡訊推文功能

2019-09-05 10:26

被告了！Facebook照片自動tag朋友功能 即起預設為關閉

2019-09-04 14:50

勒索病毒攻擊加密3萬張照片欲哭無淚 專家教你這樣止血

2019-09-03 16:46

臉書擬跟進IG隱藏按讚數統計 恐影響廣告收入

2019-09-03 12:45

臉書考慮隱藏按讚數 IG隱藏愛心按讚數已在加國試驗

2019-09-03 11:52

推特CEO帳號被駭 駭客放話炸總部

2019-08-31 13:01

YouTube處理兒童訊息遭檢舉 谷歌支付數十億和解金

2019-08-31 13:00

推特CEO推特帳號被駭！駭客放話要炸總部

2019-08-31 08:27

網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13

這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

2019-08-29 20:56

LINE生日賀卡升級 3項新功能今天上線

2019-08-29 14:17

政治廣告影響2016選情！臉書祭新規要洗刷干預大選汙名

2019-08-28 21:45

新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14

影片做不過人家 竟以版權機制勒索其他YouTuber詐財

2019-08-25 16:03

手機即時翻譯手語！Google AI實驗室推即時手部追蹤技術

2019-08-20 20:31

圖片放大4倍不失真 只要三個步驟

2019-08-20 17:50

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

2019-08-20 10:15

YouTube原創影音9/24開放免費看 特定內容仍須付費

2019-08-20 09:02
看更多

熱門文章

不見過去排長龍 iPhone 11系列在中國首發…店外20人

2019-09-21 15:52

小米進駐新光三越首店開幕 可充筆電的行動電源同步上市

2019-09-21 13:46

小米預告將推出螢幕顯示佔比超過100%的手機產品

2019-09-21 13:47

中國消費者「變心」？蘋果跌出品牌榜前20名

2019-09-21 15:50

iPhone 11系列內建Taptic Engine元件均以回收稀土打造

2019-09-21 13:47

HP揭曉旗下首款Project Athena設計筆電Elite Dragonfly

2019-09-21 13:47

趨勢科技推出PC-cillin 2020雲端版，全面防堵釣魚詐騙

2019-09-21 13:47

日本星巴克推出搭載FeliCa技術、可儲值買咖啡的筆

2019-09-21 13:47

Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

2019-09-22 11:19

iPhone 11 Pro系列機種的相機，可能額外配置2GB獨立記憶體

2019-09-22 11:18

Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

2019-09-21 13:47

新版Steam遊戲收藏庫介面開放測試，讓玩家更容易挖掘想玩遊戲

2019-09-21 13:47

亞馬遜進一步強化無卡交易，吸引更多消費者使用服務

2019-09-21 13:47

Airbnb確定2020年募股上市，可能採取直接上市形式加快市場交易

2019-09-22 11:18

台美首度網路攻防演練 15國網軍測試台灣資安

2019-09-22 11:00

Facebook更新智慧顯示器Portal系列，同步推出可連接電視使用版本

2019-09-21 13:47

Alphabet旗下無人機快遞公司攜手FedEx等公司測試送貨服務

2019-09-22 11:19

迎戰蘋果迪士尼 Netflix華語原創新勢力來襲

2019-09-22 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top