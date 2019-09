Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

除了今年初開始讓特定用戶加入測試AR版Google Maps導航功能,Google稍早也針對特定對象開始提供能以無痕模式搜尋、導航的Google Maps功能。

先前已經在Chrome瀏覽器加入無痕瀏覽模式,同時也針對YouTube提供類似功能後,Google稍早也將無痕模式帶到Google Maps服務,讓使用者能在隱匿情況下查找Google Maps上的地點資訊,同時也能進行導航,卻不用擔心是否會留下記錄。

相比先前必須將個人帳號登出,才能避免瀏覽、搜尋內容是否被記錄的情況,透過無痕模式僅需簡單點按即可進行切換,並且不需要擔心是否會留下足跡,同時依然可以符合個人需求顯示搜尋結果。

不過,目前還無法確認Google預計何時大量開放此項功能,顯然還是要先等初期有一定良好的測試結果,才會有更具體消息。

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn