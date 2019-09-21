Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

Google稍早宣佈將針對電視版YouTube服務增加刊頭形式的廣告內容，藉此更有效「吸引」廣大的YouTube用戶族群觀看。

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由於是對應電視螢幕尺寸打造，因此YouTube此項廣告將以巨幅面積呈現，讓使用者幾乎難以避開觀看，因此預期將能帶來顯著的廣告曝光比例成長。但另一方面也可能因此引發使用者反彈，所以目前Google仍以實驗性質看待此項廣告頭放模式，預期會依照後續反應進行調整。

配合電視使用模式，以刊頭形式呈現的YouTube電視廣告將會自動播放，並且如果在幾秒中未有額外動作，廣告內容就會改以全螢幕呈現，藉此增加觀看曝光比例。

依照Google統計，目前使用YouTube觀看影片內容人數持續成長，同時在YouTube上每天觀看影片長度更在每天達2.5億小時，對於廣告業者而言將能帶來相當高的內容曝光獲利機會，因此Google經常針對YouTube服務構思不同獲利模式。

此次測試廣告項目，將會先以beta形式進行測試，而預期明年初將會進一步公布更多電視螢幕適用廣告模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》