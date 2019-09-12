中國網路封鎖再添一筆！國慶前封鎖視訊服務Zoom

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上周開始，中國使用者開始發現無法順利使用 Zoom 的視訊會議服務，有些人在一次會議中斷線四次、有些人連登入都沒辦法。週日（ 8 日）時問題似乎擴大，Zoom 在推特上很快回覆使用者說，會立即著手處理。

Zoom 很快就在官方網站上確認中國使用者有連線問題，不能創建或加入視訊會議、亦無法連上 Zoom 的官網，並宣布工程團隊正展開調查。

不過，再即時的客戶服務也無法挽救局勢，週二（10 日）宣告結案，中國境內無法連線至Zoom 的各種服務，包括視訊會議、網路研討會議、及網站（zoom.com），原因是無法連線到中國本地的DNS（domain name system）。

如果中國使用者需要協助可以與 Zoom 公司的客戶服務聯絡：cnsupport@zoomus.zendesk.com

目前這個問題可以使用 VPN 來解決，不過那樣的話連線速度勢必會變慢，以視訊會議來說，完全失去原本 Zoom 的價值——順暢的多方視訊連線服務。

目前部分位於中國的使用者已轉用一個中國自產的視訊軟體，叫做「矚目」，疑似是 Zoom 的山寨產品。阿里巴巴的釘釘（DingTalk）和騰訊的 WeChat Work 也提供視訊會議的功能。

由於時間點敏感，現在跟 10 月 1 日的中華人民共和國 70 周年慶十分接近，研判可能是中國官方加大對於網路活動控管的力道。

Zoom 的創辦人兼執行長袁征（Eric Yuan）是中國出生的美籍企業家，1990 年代成功移民美國之前，曾經連續九次申請美國簽證都遭到拒絕。

今年 4 月 Zoom 在那斯達克首度掛牌上市，截至 7 月底為止，Zoom 第二季的總營收為 1.45 億美元，與去年同期相比成長 96%。現在被中國封鎖之後，第三季營業額可能會受到很大的影響。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》