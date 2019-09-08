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最簡單的網頁分析工具 加入一段程式碼記錄流量

2019-09-08 22:14免費資源網路社群

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以前架設網站時都會放計數器（Counter）來記錄訪客數量，後來就改由分析工具收集更多更詳盡的訪客資料，例如大部分站長都會使用Google Analytics，也是免費分析服務的首要選擇。如果透過 WordPress 架站我也建議開啟 Jetpack 預設模組「Stats」，都能獲得不少檯面下的資訊，有助於改善網站，尤其對有經驗的開發者來說，這些資訊非常有價值。

但很多時候殺雞焉用牛刀，我們並不需要過於複雜的分析工具，只想知道網站有多少訪客，那麼本文要介紹的免費服務是你可以考慮的選項。

Mirrorshades 是一款非常簡單、陽春而且無須註冊就能立即使用的網站分析工具，只要將一段程式碼加入網站，Mirrorshades 會給你另一段可以查看分析數據的網址，就能從該頁面獲取包括每日訪客人數、來源資訊，記錄時間最長為 30 天。

網站名稱：Mirrorshades

網站鏈結：https://getmirrorshades.com/

使用教學

STEP 1

打開 Mirrorshades 網站後，可以看到這項服務的詳細介紹，包括為什麼會提供這服務，是為了解決那些問題？解決方法及價格，目前 Mirrorshades 正在測試階段，任何人都可以免費使用，無須付費，也歡迎提交你的建議或回饋。

將網頁往下拖曳，點擊「Get Started」開啟建立頁面，將 Collecting Data 底下產生的 JavaScript 程式碼複製、貼上於你的網站 之後就能使用。這段程式碼採用非同步載入因此不會拖慢你網站載入速度。

加入後先別急著把網站關掉，因為最底下的 Reviewing Data 鏈結對應的是查看你網站資訊的網址，如果你沒有把它先複製、儲存起來，重新開啟後兩個網址就會換掉囉！必須要重新加入一次收集數據的程式碼才行。因此只有一次查看這個鏈結的機會。

STEP 2

下圖就是 Mirrorshades 以收集的數據資料繪製出的圖表，可以看到近一個月（30 天）每日訪客數（Traffic by Day）以及流量來源統計（Traffic by Source），其實對於只想知道訪客人數的小網站來說，Mirrorshades 幾乎可以解決這部份的需求。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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