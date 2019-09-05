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未設保護伺服器驚見危機 4億臉書帳戶資料外洩

2019-09-05 14:54世界日報 編譯組／蒙洛公園市4日電

一名研究員在網路上發現一個未設保護的伺服器，裡面有數億臉書用戶帳戶資料。 美聯社
一名研究員在網路上發現一個未設保護的伺服器，裡面有數億臉書用戶帳戶資料。 美聯社
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造成去年劍橋分析（Cambridge Analytica）個資洩漏醜聞的功能問題，4日再度困擾臉書。有人在網路上一個未設保護的伺服器中發現數億臉書用戶的帳戶資料。

科技網站TechCrunch報導，這個伺服器有多個數據庫，未設任何保護，內含4億1900萬筆臉書用戶資料。其中包括美國1億3300萬筆、英國1800萬筆和越南5000萬筆，每一筆資料都有用戶的識別號碼和電話號碼，任何人都可進入查看。

發現這個伺服器的是網路安全研究員詹恩（Sanyam Jain），他透露，他在這些數據庫中發現了多位名人的個資。

過去，民眾可以在臉書上輸入電話號碼搜尋朋友。在劍橋分析個資洩漏醜聞發生後，臉書關閉了這項功能，因為惡意人士可以濫用這項功能收集臉書用戶的公共資訊，這種行為被稱為「網頁抓取」（scraping）。自臉書發生劍橋分析醜聞後，多個科技平台也相繼發生「網頁抓取」事件，包括近期承認有大量資訊遭人抓取的Instagram。

臉書發言人南卡羅（Jay Nancarrow）表示，沒有證據證明他們最近有任何用戶的帳戶遭到入侵，這些個資應該是臉書關閉電話搜尋功能之前被抓取的。南卡羅說：「這些數據集應該都是我們去年做出改變之前被竊的。」

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