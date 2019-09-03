臉書擬跟進IG隱藏按讚數統計 恐影響廣告收入
繼Instargram今年在澳洲、巴西等七個國家將按讚數隱藏後，臉書似乎也將跟進隱藏讚數。一位程式碼研究人員珍（Jane Manchun Wong）在個人部落格上透露臉書將隱藏按讚數統計，臉書也證實的確有此計畫，但目前仍在評估是否會影響廣告收入。
珍2日在部落格中貼出照片，顯示臉書在Android系統的應用程式中，將讚數統計數字隱藏，使用者僅能看到按讚的人是誰，但無法知道有多少人按讚，功能就如今年Instagram開始測試的一樣，不過留言中的按讚還未被隱藏，可能因為此功能還在早期測試階段。
社群媒體的讚數被批評影響使用者的心理健康，造成使用者焦慮及憂鬱，Instagram因此在今年5月從加拿大開始進行測試，而臉書將讚數隱藏的原因，珍判斷可能與Instagram相同，並認為臉書公司有信心刪除讚數的優點將大於缺點才會做出此決策。
不過資訊新聞平台「TechCrunch」表示，臉書與Instagram在使用者心中定位不同，近年來使用者漸漸只在臉書上分享生活中的重大事件，而這些內容吸引大量用戶按讚並留言，成為用戶間主要的互動，若臉書隱藏按讚數，將可能影響臉書的廣告收入。
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