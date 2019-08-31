親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

YouTube侵犯兒童隱私 母公司Google遭罰2億美元

2019-08-31 21:04中央社 華盛頓30日綜合外電報導

知情人士告訴路透社，美國聯邦貿易委員會（FTC）針對YouTube涉嫌違反兒童隱私法規進行調查後，將對YouTube母公司谷歌（Google）處以最高2億美元（約新台幣62億元）罰款。

美國政治新聞機構Politico報導，YouTube被控涉嫌未經父母同意蒐集兒童個資而違反「兒童線上隱私保護法」（COPPA），聯邦貿易委員會與Google的和解金額估計介於1億5000萬至2億美元，和解案預計下週宣布。

對於Politico的報導，Google不予置評。

路透社報導引述知情人士說法，聯邦貿易委員會經表決以3票對2票批准這項和解方案，和解協議已送交美國司法部審核。這起和解案將刷新違反兒童線上隱私保護法的史上最高額罰款紀錄。

FTC今年2月重罰中國影音分享平台抖音TikTok，國際版前身為音樂短片應用程式Musical.ly），抖音同意支付570萬美元罰款，以針對非法蒐集兒童個資的指控做出和解，當時創下侵犯兒童隱私案件的最高額罰款紀錄。

消費者和隱私保護團體「數位民主中心」（Centerfor Digital Democracy）副主任柯普（KatharinaKopp）今天表示：「考量到違規行為的嚴重性、Google從違法行為中獲利多少、Google的規模和收益，1億5000萬至2億美元的和解金額實在太少。」

柯普還說，這麼少的罰款「將有效獎勵Google從事大規模非法數據的搜集」。

知情人士告訴路透社，美國聯邦貿易委員會（FTC）針對YouTube涉嫌違反兒童隱...
知情人士告訴路透社，美國聯邦貿易委員會（FTC）針對YouTube涉嫌違反兒童隱私法規進行調查後，將對YouTube母公司谷歌（Google）處以最高2億美元（約新台幣62億元）罰款。路透
分享

抖音個資TikTok
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

推特CEO帳號被駭 駭客放話炸總部

2019-08-31 13:01

YouTube處理兒童訊息遭檢舉 谷歌支付數十億和解金

2019-08-31 13:00

網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13

這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

2019-08-29 20:56

LINE生日賀卡升級 3項新功能今天上線

2019-08-29 14:17

政治廣告影響2016選情！臉書祭新規要洗刷干預大選汙名

2019-08-28 21:45

新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14

影片做不過人家 竟以版權機制勒索其他YouTuber詐財

2019-08-25 16:03

手機即時翻譯手語！Google AI實驗室推即時手部追蹤技術

2019-08-20 20:31

圖片放大4倍不失真 只要三個步驟

2019-08-20 17:50

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

2019-08-20 10:15

YouTube原創影音9/24開放免費看 特定內容仍須付費

2019-08-20 09:02

Facebook計畫透過快閃咖啡協助確認用戶隱私設置是否安全

2019-08-18 12:41

「對方正在輸入…」誕生20年！人類聊天情緒也因它而改變

2019-08-14 20:37

色情網站異軍突起...全球百大網站 臉書僅排第三

2019-08-14 19:05

彭博：臉書雇用外包商 將用戶語音內容用文字抄錄下來

2019-08-14 08:27

FB新功能「News Tab」 出價300萬美元買新聞

2019-08-11 15:22

Google Trips旅遊規劃服務將關閉 未來整合至搜尋與地圖服務

2019-08-11 11:33

WhatsApp爆安全漏洞 駭客輕易竄改訊息大亂搞

2019-08-10 21:06

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39

十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56

想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47

「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31

臉書、IG又當機了！發文PO照、留言、按心情都不行

2019-08-04 22:18

Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

2019-08-04 20:28

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

YouTube隱私風波不斷 產品部主管：需制定新法規

2019-07-29 15:42

Google News創辦人：平台應與媒體合作 守護民主價值

2019-07-29 14:44

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09

iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53

不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

2019-07-23 16:12

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

Google地圖新增共享單車查詢功能 新北、高雄等全球24城市率先開放

2019-07-19 15:05

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16
看更多

熱門文章

谷歌宣布Mate30禁用服務 華為立馬宣布「方舟」開源

2019-08-31 14:08

Excel公式別再錯 「絕對位置」是什麼？

2019-08-31 14:35

推特CEO推特帳號被駭！駭客放話要炸總部

2019-08-31 08:27

realme準備推出四鏡頭「迅猛龍」 realme Q系列新機9/5亮相

2019-08-31 12:10

蘋果iPhone新機即將亮相 受惠供應商成焦點

2019-08-31 20:15

微軟預計10/2於美國紐約舉辦發表活動 或許揭曉雙螢幕設計Surface新機

2019-08-31 12:10

三星可能選在IFA 2019宣布螢幕可凹折手機上市時間

2019-08-31 12:11

配件顯示暴雪娛樂準備將《鬥陣特攻》帶到Nintendo Switch平台

2019-08-31 12:11

YouTube處理兒童訊息遭檢舉 谷歌支付數十億和解金

2019-08-31 13:00

Razer將於9/7於美國賭城啟用全球第四家直營店

2019-08-31 12:11

推特CEO帳號被駭 駭客放話炸總部

2019-08-31 13:01

YouTube侵犯兒童隱私 母公司Google遭罰2億美元

2019-08-31 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top