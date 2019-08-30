親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪？

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13聯合新聞網 綜合報導

許多公關公司或民調公司會雇用網軍來操作輿論風向。 圖／ingimage
許多公關公司或民調公司會雇用網軍來操作輿論風向。 圖／ingimage
分享
網軍」一詞已成為選舉中的重要名詞之一，而農委會編列1450萬預算，雇用小編來澄清不實報導，被批評是拿人民納稅錢養網軍，因此「1450」也成為民進黨網軍的代名詞。其實網軍不分藍綠黃白紅，各種立場都有洗版大軍，即使不是政治選舉議題，網路上話題的討論，也有可能是「網軍」留言來帶風向，這也讓許多鄉民不能接受。為了整頓這樣的做法，批踢踢站方今天（30日）凌晨公告清除百名網軍的帳號

批踢踢帳號部今天凌晨以標題「清除正或曾出售之帳號」發出公告，表示經帳號部調查，「正於或曾於本站或其它網路交易平台出售該帳號，依本站〈使用者條款〉第八條，所有帳號逕行砍除。以同電子信箱認證之帳號、或經帳號部確認為同一人持有之帳號，亦一併砍除。各帳號用於認證之電子信箱永久封鎖。」帳號部還表示，將持續不定時追查出售帳號之違規行為，發現後即予以公告砍除。

帳號部還在下方列出逾百個正出售中或曾經出售的帳號，以及與認證信箱重疊的帳號。站長也警告自公告發佈起，使用者凡於站內或站外明示或暗示出售帳號者，也處相同處分。

許多鄉民大讚砍得好，「大豐收」、「公關、民調公司損失五百萬」、「直接砍！爽！」、「連交易平台都會被追查了…太神啦」、「掃光蟑螂！還我八卦板！」、「噴殺蟲劑囉」、「難怪今晚這麼安靜」、「站長辛苦了」。不過也有人提出質疑，「不接受申訴是哪招？」、「這怎麼查的啊？拍賣網站到處找太費工了吧」、「有做事是好事，但是程序正義也要顧吧」、「如果別人用我的名義賣帳號，我該怎麼辦？」

批踢踢今凌晨公告清除網軍帳號。 圖／擷取自批踢踢
批踢踢今凌晨公告清除網軍帳號。 圖／擷取自批踢踢
分享

網軍PTT
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

2019-08-29 20:56

LINE生日賀卡升級 3項新功能今天上線

2019-08-29 14:17

政治廣告影響2016選情！臉書祭新規要洗刷干預大選汙名

2019-08-28 21:45

新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14

影片做不過人家 竟以版權機制勒索其他YouTuber詐財

2019-08-25 16:03

手機即時翻譯手語！Google AI實驗室推即時手部追蹤技術

2019-08-20 20:31

圖片放大4倍不失真 只要三個步驟

2019-08-20 17:50

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

2019-08-20 10:15

YouTube原創影音9/24開放免費看 特定內容仍須付費

2019-08-20 09:02

Facebook計畫透過快閃咖啡協助確認用戶隱私設置是否安全

2019-08-18 12:41

「對方正在輸入…」誕生20年！人類聊天情緒也因它而改變

2019-08-14 20:37

色情網站異軍突起...全球百大網站 臉書僅排第三

2019-08-14 19:05

彭博：臉書雇用外包商 將用戶語音內容用文字抄錄下來

2019-08-14 08:27

FB新功能「News Tab」 出價300萬美元買新聞

2019-08-11 15:22

Google Trips旅遊規劃服務將關閉 未來整合至搜尋與地圖服務

2019-08-11 11:33

WhatsApp爆安全漏洞 駭客輕易竄改訊息大亂搞

2019-08-10 21:06

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39

十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56

想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47

「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31

臉書、IG又當機了！發文PO照、留言、按心情都不行

2019-08-04 22:18

Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

2019-08-04 20:28

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

YouTube隱私風波不斷 產品部主管：需制定新法規

2019-07-29 15:42

Google News創辦人：平台應與媒體合作 守護民主價值

2019-07-29 14:44

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09

iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53

不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

2019-07-23 16:12

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

Google地圖新增共享單車查詢功能 新北、高雄等全球24城市率先開放

2019-07-19 15:05

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45
看更多

熱門文章

下載量超高App一夕變惡意軟體 Google緊急下架！

2019-08-29 16:34

蘋果宣布9月11日舉行發表會 邀請函藏有什麼玄機？

2019-08-30 06:45

這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

2019-08-29 20:56

確定了！蘋果秋季發表會就在9/11 彩色蘋果要回歸了嗎？

2019-08-30 01:15

不怕缺貨了！ 9月起華碩ZenFone 6五大電信全力供貨

2019-08-29 17:42

不能用谷歌服務 禁令後華為首推5G旗艦機

2019-08-29 16:45

網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13

換上經典彩色蘋果標誌設計？ 蘋果確認將於美國9月10日發表新款iPhone

2019-08-30 12:30

紅米Note 8系列、新款紅米筆電、電視同步亮相，手機有可能引進台灣

2019-08-30 12:46

減少成本支出 Google計畫將Pixel手機產線從中國移至越南

2019-08-30 12:32

華為即將推出的Mate 30系列 或許無法順利使用Google服務

2019-08-30 13:30

Gartner：第二季手機銷售 三星、華為大贏家

2019-08-29 14:43

華為申請註冊P30全新段差撞色外觀 可能會在IFA 2019揭曉

2019-08-30 12:45

蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30

台灣大推匯流方案 從手機、電腦到電視一案購足

2019-08-29 18:13

擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

2019-08-30 12:45

從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45

藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

2019-08-30 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top