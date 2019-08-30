網軍掰掰！批踢踢凌晨公告大砍百名帳號

2019-08-30 13:13 聯合新聞網 綜合報導



許多公關公司或民調公司會雇用網軍來操作輿論風向。 圖／ingimage 分享 facebook 「網軍」一詞已成為選舉中的重要名詞之一，而農委會編列1450萬預算，雇用小編來澄清不實報導，被批評是拿人民納稅錢養網軍，因此「1450」也成為民進黨網軍的代名詞。其實網軍不分藍綠黃白紅，各種立場都有洗版大軍，即使不是政治選舉議題，網路上話題的討論，也有可能是「網軍」留言來帶風向，這也讓許多鄉民不能接受。為了整頓這樣的做法，批踢踢站方今天（30日）凌晨公告清除百名網軍的帳號。

批踢踢帳號部今天凌晨以標題「清除正或曾出售之帳號」發出公告，表示經帳號部調查，「正於或曾於本站或其它網路交易平台出售該帳號，依本站〈使用者條款〉第八條，所有帳號逕行砍除。以同電子信箱認證之帳號、或經帳號部確認為同一人持有之帳號，亦一併砍除。各帳號用於認證之電子信箱永久封鎖。」帳號部還表示，將持續不定時追查出售帳號之違規行為，發現後即予以公告砍除。

帳號部還在下方列出逾百個正出售中或曾經出售的帳號，以及與認證信箱重疊的帳號。站長也警告自公告發佈起，使用者凡於站內或站外明示或暗示出售帳號者，也處相同處分。

許多鄉民大讚砍得好，「大豐收」、「公關、民調公司損失五百萬」、「直接砍！爽！」、「連交易平台都會被追查了…太神啦」、「掃光蟑螂！還我八卦板！」、「噴殺蟲劑囉」、「難怪今晚這麼安靜」、「站長辛苦了」。不過也有人提出質疑，「不接受申訴是哪招？」、「這怎麼查的啊？拍賣網站到處找太費工了吧」、「有做事是好事，但是程序正義也要顧吧」、「如果別人用我的名義賣帳號，我該怎麼辦？」