這才是真正「地圖砲」！Google地圖評論失戀者怨念滿點

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

Google地圖我們可能經常都在用，不過不知道你有沒有留意過Google地圖其中評論的部分。就有網友在使用Google地圖的時候，意外發現一位網友留下的景點評論很不一樣，幾乎是在透過Google地圖發洩對前任男友的種種不滿，恨意滿滿的評論也讓許多網友紛紛前來朝拜。

通常 Google地圖的景點評論，主要是用來讓其他網友參考這個地點值不值得去，或是有什麼可以注意的地方。不過，這位網友的評論卻劃錯重點，到處都是對於前任的抱怨。

有些人說，這些評論蒐集起來，根本就可以出一本「前任的一百種死法」：

雖然我們無法得知這位留言者是男是女，但至少我們可以從他的評論知道他的前任是個男生：

而從他的評論中可以看出，他大約是與前任在六個月前分手的，因為六個月前才出現這些「前任去死」的評論，而且一開始他其實只是重複著相同的留言，一直到後來才發展出創意死法。

如果再往前久一點，去翻閱更之前所留下的評論，就都是比較正常的內容：

人生難免會有些不如意，如果能夠用這些方法來走出陰霾，或許也是Google地圖值得開發的一種新的另類應用。

最後願這位網友早日走出怨念，以及他的前任身體健康、萬事如意。

新聞來源：google

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》