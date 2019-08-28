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新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14INSIDE

Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
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Facebook自我定位為可以在危機發生期間共享訊息的地方，已經有好一段時間了。今天，該公司表示將開始提供「在緊急情況下向相關社群發送警報」的服務，給地方政府和第一時間負責危機處理的人員使用。

Facebook目前已經提供了「安全檢查」等工具：「安全檢查」工具可以在緊急情況發生後讓民眾標示自己是否安全；以及「社區幫助」，可以在災難期間提供幫助。

Facebook承諾將大大放大這些警報

當由政府或救災指揮人員操作的Facebook頁面將貼文標記為「本地警報」時，Facebook表示將在粉專的追蹤者的消息牆面中「大大放大」這則貼文，並將通知調整為警報發送給他們。

如果您沒有關注發送本地警報的頁面，那麼可以看到它的唯一方法就是您正好看到Facebook的本地新聞中心「Today In」，這個頁面也會發布警報。Facebook表示符合條件的用戶，現在已可以申請這個警報服務了。

國家級警報要起作用，一個關鍵假設是Facebook在緊急情況下不會中斷服務，但這個社群網站在今年三月、四月、七月和八月均已經出現過明顯的當機。如果Facebook希望將自己定位為用戶在緊急情況下可以依賴的通訊工具，那麼它需要做更多努力以確保在人們最需要時它不會失效。

Photo Credit: INSIDE / Mia 截圖
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《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

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