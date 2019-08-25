影片做不過人家 竟以版權機制勒索其他YouTuber詐財

谷歌宣布封閉疑似中國網軍經營的210個YouTube頻道。 路透 分享 facebook

如果你經營過YouTube頻道，你就知道YouTube上有許多關於版權的「眉角」是需要注意的，無論是視訊的部分或是音樂的部分，只要你引用到別人的內容就有許多機會導致你的影片不能播出或是廣告無法營利，而YouTube官方也針對這個有版權機制可以管控。不過，竟然有人把歪腦筋動到這個版權機制上，YouTube最近就發佈一個報告，竟然有人利用他們的版權機制去對其它YouTube頻道的經營者進行勒索。

目前YouTube上的版權機制是這樣的，如果你目前上傳的影片，被YouTube的演算法判斷出來含有其它人的音樂或是影片內容，那麼他就會去查其它人的版權內容，有些版權所有者會拒絕讓他人使用，那麼你這支影片就無法公開。有些版權所有者會開放讓你使用，但是你這支影片的廣告營收必須要歸他所有，就算你只用了幾秒鐘也是一樣......諸如此類的。

另外，版權所有者也可以手動檢舉，向YouTube官方投訴他人侵犯了自己的內容。不過，YouTube不見得能夠一一人工審核，因此YouTube在某些情況下，比方說檢舉的人數超過一定比例的話，往往會先禁再說，留待日後審核如果確認沒有違規的話再來開放。

當然YouTube的這個版權機制稱不上完美，但至少可以解決大多數人的問題。

不過，就有一位名叫Christopher Brady的網友，利用這個機制，對其它YouTube頻道的創作者進行勒索。

Brady在今年1月份，多次投訴主打《Minecraft》遊戲直播的YouTuber Kenzo和ObbyRaidz兩人侵犯了他的版權。YouTube則跟處理其他投訴情況一樣，禁止了Brady宣稱的侵權影片。

而ObbyRaidz表示，他這時收到了Brady發來的信息，要求該他向其支付150美元（或價值75美元的比特幣）。如果ObbyRaidz不照做的話，他將會發動第三次版權侵犯通知，而這將會導致ObbyRaidz的頻道會被停權、並從平台上刪掉其所有的影片。而另一名YouTuber Kenzo也表示他收到類似的訊息，但Brady要求他支付300美元。

兩人表示，他們多次試圖聯繫YouTube官方，但沒有取得任何進展。

一直到ObbyRaidz和Kenzo在各自的YouTube頻道上談論了這起敲詐勒索後，YouTube團隊才算是真正意識到這個問題，開始注意這件事。而 YouTube官方發現，在此同時Brady仍在繼續從YouTube遊戲設群的成員中尋找目標，在6月29日至7月3日期間，他向YouTube發送了四份版權刪除通知，指稱YouTube頻道 Cxlvxn侵犯了他的內容。

YouTube官方最後針對Brady的勒索敲詐行為上法院提出了訴訟，控訴Brady濫用他們的版權保護機制進行勒索。Youtube另外還查出Brady至少有15個不同的網路分身，用以進行不同的版權侵權聲明。

YouTube表示Brady做出這種行為有部分的原因在於他自己經營的遊戲頻道效果不佳，所以轉而向這些流量表現較好的YouTuber進行報復。另外，YouTube平時就會定期刪除那些濫用YouTube版權系統的帳號，而在這起案件中版權流程被用於敲詐勒索，這是YouTube無法忍受、最嚴重的濫用平台的情況。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》