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YouTube原創影音內容將於9/24開放免費觀看 但特定內容仍須付費

2019-08-20 09:02楊又肇

去年11月開始測試，並且在今年5月確認將以夾帶廣告形式開放免費觀看原創影音內容，YouTube稍早更進一步確認從9月24日起正式推行此項服務。

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或許是從中國內容觀看使用市場模式學習到經驗，YouTube在未來即將免費開放觀看的原創影音內容，將會藉由夾帶廣告形式提供使用，但如果使用者想要以無廣告形式觀看，或是更快看到更新內容的話，依然必須付費訂閱。

甚至提供觀看影片中未收錄內容，或是額外剪輯精華版內容等，目前也僅開放付費訂閱用戶使用，免費形式的使用者雖然同樣可以觀看原創影音內容，但必須忍受廣告干擾，同時也必須等待YouTube逐一開放觀看權限。

類似使用模式，在中國地區已經廣泛應用在湖南衛視、愛奇藝等網路影音服務，使用者在一般情況下都能看見所有附帶廣告置入的綜藝節目，而熱門內容與特定影集則僅限付費訂閱用戶搶先觀看，甚至有些限定內容僅能透過付費觀看。

相較之下，YouTube過去原本在原創影音內容比照Netflix、Hulu等服務採付費觀看，但因為多數使用者認為YouTube本身就有相當豐富影音內容可觀看，加上原本付費使用模式並未能順利建立，因此YouTube必須改變原創影音內容使用模式，如此才能吸引更多人支持觀看。

採用類似中國市場常見營運模式，其實也算是在付費與免費使用模式之間取得平衡，不僅能讓原創影音內容讓更多人觀看，更能吸引有意願觀看更多內容的使用者付費。

不過，這樣的模式是否能足以支撐原創影音內容製作、推行成本，其實相當也值得觀察，或許未來將會進一步改變美國境內影音內容使用模式，甚至連帶改變傳統電視觀看行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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