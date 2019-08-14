色情網站異軍突起...全球百大網站 臉書僅排第三

2019-08-14 19:05 聯合新聞網 綜合報導



網路市調機構《Visual Capitalist》近日發布「全球100大流量網站」的調查結果。圖擷自／Visual Capitalist 分享 facebook 網路市調機構《Visual Capitalist》近日發布「全球100大流量網站」的調查結果，平均每個月的造訪總數須高達3.5億次，該網站才能擠進前100名的排行榜內。而搜尋引擎Google即以604.9億次的紀錄奪下第一，影音平台YouTube與臉書則分別以243.1億次與199.8億次名列第二、三名。

這份排行榜依據2019年6月的數據分析，全球的使用者共創造2060億次的網站造訪紀錄，前三名為Google、YouTube與臉書，第四名則為大陸搜尋引擎百度，也是大陸唯一入榜前十名的網站。第五名至第十名則分別是維基百科、twitter、Yahoo、PornHub(加拿大的色情網站)、Instagram和XVideos(捷克的色情網站)。

而全球網路用戶造訪流量第一名的Google，幾乎在全球各個國家地區都是榜首，僅有大陸與俄羅斯這兩個國家例外，原因是這二者境內多使用自己國家平台的百度與Yandex。但Google的母公司Alphabet共有11個網站入選100大榜，單月的總造訪量就高達900億次，佔全球使用規模的43.7%。

此外，這百大網站以美國公司所擁有的最多，若把亞馬遜、Google、Yahoo等美企的國際域名後綴算進去，美國共多達60個網站，其次依序為大陸15個、日本6個、俄羅斯5個、英國4個、加拿大3個、巴西3個與印度3個。

值得注意的是，主打影音的各類型網站、平台的力量也不容小覷，除了排名第二的YouTube與排名第九的 Instagram 之外，付費影音網站Netflix的單月流量有18.1億，排名第十七名；以遊戲實況為主的直播網站Twitch也有第三十名；連提供成人色情影片的網站 PornHub、XVidoes與XNXX，都有排進前20名，顯示近年來影音平台逐漸崛起的趨勢。

其他排行榜內的知名網站，還包括亞馬遜(14)、QQ(18)、Whatsapp(19)、Bing(24)、Ebay(28)、LinkedIn(31)、MSN(34)、淘寶(37)、微軟(40)、搜狐(58)、 iqiyi(62)、CNN(68)、apple(70)、imgur(83)、BCC(84)等。