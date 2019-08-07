恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

圖／Shutterstock 分享 facebook 可能很多網友先前都有瀏覽器被綁架的經驗，像是瀏覽器的預設首頁、搜尋引擎都被設成中國的特定網頁。雖然這種狀況現在已經很少看到了，但是似乎中國的科技公司又發展了新的技能，可以「管理」你的瀏覽器。最近就有中國的網友在微博上抱怨，自己家中個人使用的電腦中的Chrome，被阿里「託管」了。

這位網友發文表示，他注意到自己的Chrome瀏覽器設定裡頭，竟然顯示他的瀏覽器「由貴單位管理」，而且管理員可以遠端更改他的瀏覽器設定，這個裝置上的活動也可能會在Chrome外部受到管理。

這位網友看了以後覺得一頭霧水，自己家中的瀏覽器，Windows登入用的也是自己個人的帳號，為什麼會被企業管理員管理？

於是他查了系統的註冊表、最後確認為阿里系的軟體在他電腦中作怪，直接「託管」了他的瀏覽器。而且，可能在很久之前他的瀏覽器一直都被阿里「託管」，只是最近因為Chrome更新後有了新的政策，才能顯示出自己被託管了。

這樣一來「企業管理員隨時可以操作我的瀏覽器，給我安裝任意應用、不讓我用任意功能、監控我的一舉一動。」

不過，也有網友表示，其實不只阿里，騰訊系的軟體也有這樣的問題。

一般來說，這種被「託管」的狀況應該只有在企業帳號之下，才會出現。因為這是給企業用來管理員工的電腦，方便管理員進行遠端的設定。並且可以阻止員工上特定網站。之前很少聽過有一般非企業用戶自己的瀏覽器會被「託管」的例子，不過或許也正如這位網友所說，也可能這種情況存在已久，只是因為Chrome最近的政策改變，這種「被託管」的問題才會曝光出來。

如果你也想知道你的 Chrome 是否「被託管」，可以直接在瀏覽器網址上，輸入「 chrome://policy 」。正常情況下，你顯示的結果應該如下圖：

●新聞來源：cnbeta

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》