親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

中颱利奇馬最新預測路線出爐 今5點半發海警、估明晨發陸警

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39T客邦

圖／Shutterstock
圖／Shutterstock
分享
可能很多網友先前都有瀏覽器被綁架的經驗，像是瀏覽器的預設首頁、搜尋引擎都被設成中國的特定網頁。雖然這種狀況現在已經很少看到了，但是似乎中國的科技公司又發展了新的技能，可以「管理」你的瀏覽器。最近就有中國的網友在微博上抱怨，自己家中個人使用的電腦中的Chrome，被阿里託管」了。

這位網友發文表示，他注意到自己的Chrome瀏覽器設定裡頭，竟然顯示他的瀏覽器「由貴單位管理」，而且管理員可以遠端更改他的瀏覽器設定，這個裝置上的活動也可能會在Chrome外部受到管理。

這位網友看了以後覺得一頭霧水，自己家中的瀏覽器，Windows登入用的也是自己個人的帳號，為什麼會被企業管理員管理？

於是他查了系統的註冊表、最後確認為阿里系的軟體在他電腦中作怪，直接「託管」了他的瀏覽器。而且，可能在很久之前他的瀏覽器一直都被阿里「託管」，只是最近因為Chrome更新後有了新的政策，才能顯示出自己被託管了。

這樣一來「企業管理員隨時可以操作我的瀏覽器，給我安裝任意應用、不讓我用任意功能、監控我的一舉一動。」

不過，也有網友表示，其實不只阿里，騰訊系的軟體也有這樣的問題。

一般來說，這種被「託管」的狀況應該只有在企業帳號之下，才會出現。因為這是給企業用來管理員工的電腦，方便管理員進行遠端的設定。並且可以阻止員工上特定網站。之前很少聽過有一般非企業用戶自己的瀏覽器會被「託管」的例子，不過或許也正如這位網友所說，也可能這種情況存在已久，只是因為Chrome最近的政策改變，這種「被託管」的問題才會曝光出來。

如果你也想知道你的 Chrome 是否「被託管」，可以直接在瀏覽器網址上，輸入「 chrome://policy 」。正常情況下，你顯示的結果應該如下圖：

●新聞來源：cnbeta

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

瀏覽器Chrome阿里

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56

「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31

想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47

臉書、IG又當機了！發文PO照、留言、按心情都不行

2019-08-04 22:18

Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

2019-08-04 20:28

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

YouTube隱私風波不斷 產品部主管：需制定新法規

2019-07-29 15:42

Google News創辦人：平台應與媒體合作 守護民主價值

2019-07-29 14:44

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09

iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53

不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

2019-07-23 16:12

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

Google地圖新增共享單車查詢功能 新北、高雄等全球24城市率先開放

2019-07-19 15:05

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45

Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

2019-07-14 06:54

臉書個資外洩 擬以50億美元和解

2019-07-13 23:11

不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

2019-07-13 19:21

史上最高！ 臉書濫用個資挨罰1564億元

2019-07-13 13:48

Dropbox Transfer服務 傳送最高100GB檔案內容

2019-07-13 11:03

史上最重！臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

2019-07-13 08:29

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51

不想看到韓國瑜？台灣駭客開發Chrome套件自動遮掉他的臉

2019-07-10 16:12

比一比／LINE MUSIC、KKBOX、Spotify與Apple Music的差異？

2019-07-10 15:59

LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24
看更多

熱門文章

PS4 Pro更換SSD教學！也許最大敵人非魔王 而是讀取速度太慢

2019-08-06 17:04

Nokia真無線藍牙耳機搶眼新色登場 外型就像支口紅一樣

2019-08-07 09:11

五家電信高層拜會NCC 針對5G協商提3訴求

2019-08-06 19:47

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

2019-08-07 10:02

Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

2019-08-07 10:18

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

LINE隨你填貼圖好用嗎？網友解答各種「超狂功用」

2019-08-07 15:39

林之晨：電信共頻上限不要只有100M 多的浪費了

2019-08-06 17:18

台灣有意願用智慧音箱者達77％ 「育學族」是最大客群

2019-08-06 17:09

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39

觀光帶動翻譯機需求 這台在日本兩年熱銷50萬台

2019-08-07 11:03

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12

台灣最大串流電視平台OVO 上架東森購物兩頻道

2019-08-06 17:47

全球筆電Q2出貨季增12％ 宏碁季成長幅度居冠

2019-08-07 14:38

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

美中貿易戰提前備貨 全球筆電Q2出貨季增12%

2019-08-07 14:12

未經用戶允許讓廣告商取個資 推特聲明致歉

2019-08-07 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top