親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

柯文哲任黨主席！台灣民眾黨允許雙重國籍、不收黨費

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56聯合新聞網 綜合報導

近年廣受用戶喜愛、用戶數也不斷增長的社群媒體Instagram（IG）宣布要改名了！IG由於用戶數更年輕，給人的感覺以圖片和照片的圖文式發文為主，加上很多人開始用IG記錄生活，因此影響力愈來愈大。

不過，2010年成立的IG後來在2012年4月9日，就被臉書宣布以10億美元價格收購，但一直到現在可能還是很多人不知道原來臉書和IG這二大社群媒體，背後根本是同一家公司，同一個老闆。

也因為如此，臉書發言人Bertie Thomson日前指出，為了讓大眾更明白IG及WhatsApp這二項社群媒體是來自於臉書，打算將它們更名為「Instagram from Facebook」、「WhatsApp from Facebook」。

據外電科技媒體網站CNET報導指出，Bertie Thomson希望用戶可以知道IG及WhatsApp的品牌名稱識別可以更清楚，而且與臉書的企業品牌連結性也可以再更強化一些，而日後在它們的社群登入畫面及iOS、Android商店的下載頁面，也會出現新的名稱。

事實上，IG及WhatsApp（臉書在2014年收購它）這二個社群媒體其實內部一直是獨立運作的，它們並不會干擾用戶使用臉書的各種行為，不過未來它們將會和臉書的功能串連得更多，甚至可以讓使用者同時透過這三種工具互相傳訊溝通。

值得注意的是，目前用戶登入IG，之後，在設定頁面的最下方，已經可以看到一串文字寫著「Facebook旗下的Instagram」，似乎已經在跟大家「宣示主權」，原來受歡迎的IG跟臉書，其實都是來自同一家公司。

近年廣受用戶喜愛、用戶數也不斷增長的社群媒體Instagram（IG）宣布要改名...
近年廣受用戶喜愛、用戶數也不斷增長的社群媒體Instagram（IG）宣布要改名了！ 美聯社
分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47

「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31

臉書、IG又當機了！發文PO照、留言、按心情都不行

2019-08-04 22:18

Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

2019-08-04 20:28

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

YouTube隱私風波不斷 產品部主管：需制定新法規

2019-07-29 15:42

Google News創辦人：平台應與媒體合作 守護民主價值

2019-07-29 14:44

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09

iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53

不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

2019-07-23 16:12

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

Google地圖新增共享單車查詢功能 新北、高雄等全球24城市率先開放

2019-07-19 15:05

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45

Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

2019-07-14 06:54

臉書個資外洩 擬以50億美元和解

2019-07-13 23:11

不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

2019-07-13 19:21

史上最高！ 臉書濫用個資挨罰1564億元

2019-07-13 13:48

Dropbox Transfer服務 傳送最高100GB檔案內容

2019-07-13 11:03

史上最重！臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

2019-07-13 08:29

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51

不想看到韓國瑜？台灣駭客開發Chrome套件自動遮掉他的臉

2019-07-10 16:12

比一比／LINE MUSIC、KKBOX、Spotify與Apple Music的差異？

2019-07-10 15:59

LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02
看更多

熱門文章

郭台銘脫黨參選？他指問題在三個笨蛋 換柱2.0倒數計時

2019-08-06 08:43

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人

2019-08-05 16:06

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

2019-08-05 18:36

一芳台灣水果茶發聲明挺一國兩制 反對港民暴力罷工

2019-08-05 20:48

柯文哲創黨 台灣民眾黨幹部名單曝光

2019-08-06 11:08

利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警

2019-08-05 16:20

陸軍234旅遺失的20發步槍彈 竟然在這裡被找到

2019-08-05 21:23

陸方9月起暫停小三通？ 福建台辦否認

2019-08-05 15:01

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

指控蔡英文身邊人都貪汙 柯文哲不道歉再轟私菸案

2019-08-05 15:20

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響

2019-08-05 17:56

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

退黨拉下管中閔？台大教授鄭秀玲有黨籍補不分區 葉慶元諷刺

2019-08-05 15:18

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

臉好痛！一芳台灣加盟店不滿po文 網友：一芳各表、一芳兩制

2019-08-06 00:24

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

震撼！香港滙豐銀行大裁員

2019-08-06 00:26

阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼

2019-08-05 13:45

「寧吃土不願失自由」加盟店怒嗆一芳：不反一國兩制拆招牌

2019-08-06 09:40

韓國瑜自爆「選舉最大祕密」影片瘋傳 館長、網友玩起照樣造句

2019-08-06 11:19

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

柯文哲創黨大會有點「警張」 黨綱、黨章內容曝光了

2019-08-06 11:34

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

柯P創黨大會 郭台銘、王金平花籃暗藏「密語」

2019-08-06 10:39

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18

NBA／火箭欲網羅伊古達拉 美媒曝交易籌碼

2019-08-05 14:57

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

修正看法 唐湘龍：郭台銘參選2020非常非常高

2019-08-06 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top