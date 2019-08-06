十年來首次！為宣示主權 臉書宣布Instagram改名

2019-08-06 11:56 聯合新聞網 綜合報導



近年廣受用戶喜愛、用戶數也不斷增長的社群媒體Instagram（IG）宣布要改名了！IG由於用戶數更年輕，給人的感覺以圖片和照片的圖文式發文為主，加上很多人開始用IG記錄生活，因此影響力愈來愈大。

不過，2010年成立的IG後來在2012年4月9日，就被臉書宣布以10億美元價格收購，但一直到現在可能還是很多人不知道原來臉書和IG這二大社群媒體，背後根本是同一家公司，同一個老闆。

也因為如此，臉書發言人Bertie Thomson日前指出，為了讓大眾更明白IG及WhatsApp這二項社群媒體是來自於臉書，打算將它們更名為「Instagram from Facebook」、「WhatsApp from Facebook」。

據外電科技媒體網站CNET報導指出，Bertie Thomson希望用戶可以知道IG及WhatsApp的品牌名稱識別可以更清楚，而且與臉書的企業品牌連結性也可以再更強化一些，而日後在它們的社群登入畫面及iOS、Android商店的下載頁面，也會出現新的名稱。

事實上，IG及WhatsApp（臉書在2014年收購它）這二個社群媒體其實內部一直是獨立運作的，它們並不會干擾用戶使用臉書的各種行為，不過未來它們將會和臉書的功能串連得更多，甚至可以讓使用者同時透過這三種工具互相傳訊溝通。

值得注意的是，目前用戶登入IG，之後，在設定頁面的最下方，已經可以看到一串文字寫著「Facebook旗下的Instagram」，似乎已經在跟大家「宣示主權」，原來受歡迎的IG跟臉書，其實都是來自同一家公司。