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想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47免費資源網路社群

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一直以來對螢幕擷取工具較熟悉，平常工作都會用到，但也寫過一些螢幕錄影工具介紹，其中我有用過的Screencastify是Chrome擴充功能，只要透過瀏覽器就能錄影錄音，不用額外安裝軟體更為方便，除此之外，之前介紹過「YouTube線上錄螢幕視訊畫面，免下載軟體自動轉影片上傳」也很有用，透過YouTube協助使用者錄製影片和視訊畫面，直接上傳轉為影片網址，不用安裝任何軟體非常方便。

本文要介紹的「RecordScreen.io」是一個很強大的線上錄影工具，直接從瀏覽器就能錄製螢幕畫面，甚至不用額外下載、安裝任何軟體或擴充功能，RecordScreen.io 不會儲存或傳送使用者錄製的影片到伺服器，因為影片的處理都是在瀏覽器上完成，也不用註冊或登入帳號，隱私及安全性都很可靠，錄影後直接將影片匯出存檔，就是這麼簡單。

RecordScreen.io 錄影模式分為兩種：螢幕 + 攝影機或僅有螢幕畫面，如果選擇前者，攝影機的鏡頭畫面會顯示於左下角，就跟一般我們常看到的直播類似；若要單純錄製螢幕，可以選擇僅有螢幕畫面的選項，RecordScreen.io 也會利用麥克風來同步錄製聲音。

錄影後產生的檔案格式為 .webm，可直接上傳至 YouTube 或其他影音空間，產生分享鏈結或是使用影片編輯工具進行編輯，以下我會示範 RecordScreen.io 操作方式，如果不知道這個螢幕錄影工具有沒有符合自己的需求，或許可以參考下方擷圖和我錄製的範例影片。

網站名稱：RecordScreen.io

網站鏈結：https://recordscreen.io/

使用教學

STEP 1

以瀏覽器開啟 RecordScreen.io 網站，點選中間的「Record!」開啟錄影功能。

錄影模式分為兩種，一種是有加上攝影機鏡頭，或是單獨只錄製螢幕，點選後會出現不同的畫面讓使用者參考，選好後按下「Start Recording」進入下一步。

STEP 2

第一次使用時瀏覽器會跳出權限要求，RecordScreen.io 需要分享螢幕畫面和麥克風權限，如此一來才能進行螢幕和聲音錄製，在這裡點選「允許」讓網站可以使用麥克風權限。

在「分享螢幕畫面」提示出現後，可以選擇要分享整個桌面畫面、應用程式視窗或 Chrome 分頁三種，若你使用多螢幕環境，在這裡還能選擇不同的螢幕。

如果要錄製的主要部分都是停留在網頁操作上，可以選擇 Chrome 分頁就不用擔心錄到其他不需要的部分，當然你可能會想錄製軟體或應用程式的操作實況，也可選擇錄製應用程式視窗。在選擇這些畫面時都是即時呈現，使用者可以判斷出自己需要的範圍為何。

STEP 3

錄影完成後返回 RecordScreen.io 按下停止會出現下載影片按鈕，點選「Download Video」即可將影片另存為 .webm 格式，而上方播放器顯示的就是使用者剛才錄製的內容。

STEP 4

如果你想編輯或分享螢幕錄影畫面，打開 YouTube 將 RecordScreen.io 產生的影片檔上傳，設定一下就可獲取影片鏈結。

想編輯影片嗎？沒軟體也沒關係，將影片上傳到 YouTube 直接使用內建影片編輯器，還能順便加入背景音樂（YouTube 推出全新音軌庫，免費下載高音質 MP3 背景音樂），我在錄製螢幕畫面後加上一段輕快的背景音樂，避免大家只聽到我點擊滑鼠的聲音。

下方影片就是我透過 RecordScreen.io 錄製的螢幕錄影，長度約 20 秒左右，我使用 YouTube 加入背景音樂，看起來效果很棒！你能想像這完全不用額外安裝任何的軟體或外掛工具嗎？如果你還在為螢幕錄影煩惱，或許可以試試看這個簡單易用的線上工具。

值得一試的三個理由：

1.透過瀏覽器進行螢幕錄製，免下載安裝軟體

2.可單獨錄製桌面或加入攝影機畫面

3.無需註冊或登入，所有工作都在瀏覽器上完成

瀏覽器YouTube

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
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