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「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31聯合新聞網 綜合報導

IG帳號「不正常字典」，重新詮釋網路常見用詞及日常用語，內容中肯引來許多網友關注...
IG帳號「不正常字典」，重新詮釋網路常見用詞及日常用語，內容中肯引來許多網友關注。圖擷自不正常字典
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社群媒體興起創造出一系列網路用語，若不常關注，第一時間看到這些新興辭彙時可能會一頭霧水。Instagram上一支名為「不正常字典Unusualdict」的帳號，即整理許多網路常見用詞，以詼諧有趣的方式重新詮釋。有趣的內容讓該帳號已有兩萬多人追蹤。

「不正常字典」將網路上常見的用語，如「已讀不回」、「先去洗澡」等，都被重新詮釋為「真的不想回」、「881」，並補充有趣的解釋，例如已讀不回就被解釋為「朕知道了、退下吧。」就連選舉熱門的「發大財」，也被衍伸為「不了解市政，就用這口號來呼弄過去吧。」。

另外也有一些日常生活常見用語，例如「政治人物」就被解釋為「流行梗製造機」，「地震」是「能讓人們紛紛上網發文的大事」，「畢業」則是「失業的代名詞」，眾多語詞接近一般人的日常生活，引起網友共鳴。

風趣的內容得到許多人的關注，有超過2.8萬粉絲並有198篇貼文，帳號介紹中寫道「在這荒誕的世界，不正常，才正常」，並邀請所有人投稿，一起寫下對這世界的荒謬見解。許多網友看完，紛紛在發文底下標註認識的朋友，留言：「你看好中肯」、「好有趣！！！」、「含淚按讚」、「超中肯又超好笑」。

社群媒體Instagram
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