Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

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很多時候我們要獲取自己的IP來源，但你可能很懶得打開終端機輸入一串指令，其實網路上搜尋一下「查 IP 位址」就有滿坑滿谷的服務可用，我個人很習慣透過「Who.is 查詢網域名稱、網址和 IP 註冊資訊，集合各種常用站長工具」網站查IP，打開後首頁中間就會顯示你的來源位址，想搜尋某個IP資訊也能直接輸入（Who.is 主要是以搜尋網域名稱擁有者為主），若要獲取某個IP位址相關資訊，之前介紹過 IPList 會是更好的選擇。

本文要推薦的「Eyep」是一個很小巧的線上工具，用途是讓你查詢自己的網路 IP 位址，只要打開網頁 Eyep 就會立即顯示出 IP Address 還可一鍵複製，不過會推薦 Eyep 的原因可能不只有它的功能，而是它的動態效果相當科技感，開啟後還會顯示出你的所在城市，背景則搭配上深色的 Google 地圖效果。

Eyep 特色包括極簡設計、無廣告、對於開發人員友善和單一功能，分別使用到幾個不同的服務組合而成，如果拿來做為查詢 IP 相當方便，需要用到此功能的朋友可考慮加入書籤。

網站名稱：Eyep

網站鏈結：https://eyep.dev/

使用教學

STEP 1

Eyep 使用方法非常簡單，直接打開網站，稍等一下就會出現你的 IP 位址，網站應該只有支援顯示 IPv4 （下圖打上馬賽克，實際情況不會模糊），可以看到左下角還會顯示你的所在城市、國家名稱，網站背景則是深色的 Google Maps 並顯示大略位置。

點選中間的「Copy」會開始閃爍、自動將你的 IP 位址複製到剪貼簿，除此之外就沒有其他功能了，Eyep 是個簡單且功能單一的線上工具。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》