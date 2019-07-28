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國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33梅問題

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很早之前梅干曾分享過在Facebook粉絲頁中，安裝投票外掛，讓有時當要舉辦票選活動時，就相當的方便，不用事後再自行統計算半天，但因為事隔許久，也忘了要怎用，所以前陣子，梅干設計了新的LOGO，放到粉絲頁中，讓大家票選給意見，結果讓梅干手動統計算半天，結果有熱心的網友，與梅干分享臉書內建就有投票機制，因此梅干前天就測試看看，沒想到既簡單又方便，且還會自動顯示投票的百分比，以及可看到那些人票選了什麼項目，因此身為小編的你，臉書這個內建的投票機制，可千萬別錯過了，至於要怎麼用，現在就一塊來看看囉！！

Step1

當進入粉絲團頁面後，點輸入框下方的更多圖示。

Step2

接著在下方的清單中，點選「票選活動」選項，接著就可輸入票選活動的規則，以及票選的項目與圖片。

Step3

全部都輸入好後，可從下方的時間選單中，設定票選活動的結止日。

Step4

預設為一周，當然也可依自己的需求，修改活動的天數。

Step5

接著發佈後，就會看到與平常貼圖不太一樣，同時該篇貼文也無法進行廣告推廣。

Step6

當有粉絲投票後，除了會顯示票數外，還會自動顯示票選的百分比。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

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