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Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01楊又肇

Google稍早確認，用於讓使用者存放個人照片內容的Google Photos服務，已經在這個夏季達成10億用戶人數里程碑，前後僅花費4年左右時間。而配合此次里程碑成就，Google也宣布針對Android Go作業系統環境推出輕量版的Google Photo服務，並且以Gallery Go為稱，主要針對入門手機裝置輕量使用。

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雖然Gallery Go僅有10MB大小，但是同樣具備Google Photo相同功能，一樣可以備存使用者拍攝照片、影片，並且自動進行分類，並且透過人工智慧技術標記，讓使用者日後方便透過搜尋方式查找正確照片。

另外，Gallery Go也支援離線使用，或是自行建立備份資料夾，甚至也能對應備份SD記憶卡存放內容，而本身也提供相片編輯、套用濾鏡功能，讓照片可以更容易變得煥然一新。

目前Gallery Go將對應Android 8.1版本以上機種，並且針對全球地區開放使用，但部分功能可能僅限特定地區使用，例如自動整理照片功能在部分地區就無法使用，而Gallery Go也會預載在特定款式的入門手機產品。

至於此次說明Google Photos僅以短短4年左右時間累積超過10億用戶人數，相比Google Search、Gmail、Chrome、Google Drive、Google Maps、YouTube、Play Store，或是Android作業系統，均以相當快的速度達成相同用戶人數里程碑。

但從實際來看，Google Photos的前身Picasa其實就已經累積不少用戶，加上先前有不少服務也與Google Photo綁定，更不用提及Google Photos已經成為Android作業系統預設相簿服務，因此以更快速度衝破10億用戶人數大關，似乎是多灌了一些水份…。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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