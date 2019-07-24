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越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09中央社 綜合外電報導

越南本土社群媒體應用程式Gapo於22日推出數小時後，就因為使用者過多導致程式無...
越南本土社群媒體應用程式Gapo於22日推出數小時後，就因為使用者過多導致程式無法負荷。一黨專政的越南試圖推動自家的網路平台，同時又加強控制網路自由。圖／法新社
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越南本土社群媒體應用程式Gapo於22日推出數小時後，就因為使用者過多導致程式無法負荷。一黨專政的越南試圖推動自家的網路平台，同時又加強控制網路自由。

Gapo被稱為越南版的臉書（Facebook）。臉書在當地極受歡迎，越南全國人口大約9500萬，有超過5300萬人註冊使用臉書。

但越南去年通過嚴格的網路安全法後，社群媒體巨頭臉書、谷歌（Google）、YouTube以及全球其他科技公司正面臨更嚴厲審查。

雖然這部爭議性法案尚未施行，但法律頒布後，倘若越南政府要求，相關企業就必須交出用戶資料並移除內容。

全國人口超過一半在30歲以下的越南，正尋求更多本土設計的社群媒體平台。

觀察人士表示，當地企業可能更願意遵守新的網路法規。

Gapo於22日在越南推出，成為當地最新的社群媒體，他們期望能在2021年擁有2000萬用戶。

但22日晚間，Gapo才上線數小時就遭遇技術性問題，當時有太多新用戶試圖註冊，導致部分用戶無法登入，其他人也不能使用Gapo的相關功能。

Gapo共同創辦人楊為科（Duong Vi Khoa，音譯）在臉書貼文說：「只有系統負荷到某一程度才會發生這些錯誤。」

Gapo允許用戶創建個人檔案、上傳影片和照片以及在「動態消息」（News Feed）風格的網站上發表言論。

儘管Gapo與臉書有不少相似之處，但楊為科指出，Gapo「無意與任何社群媒體競爭。我們鼓勵每個人使用多種社群網路」。

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