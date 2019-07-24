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iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53楊又肇

藉由數據活化餐廳經營方式的iCHEF，今日 (7/24)宣布與Facebook共同在台推出名為「集點趣」服務，讓訂閱使用iCHEF POS系統的店家可以藉由Facebook集點功能，針對消費者每次消費提供「集點」，並且讓店家透過集點又因吸引消費找再次上門光顧，或是願意達成集點目標進行消費。

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iCHEF共同創辦人程開佑表示，台灣地區多數消費者相當熱衷於集點，同時為了集點而更願意額外消費，例如7-ELEVEN的集點活動，或是全聯消費集點活動等。不過，不同店家會有不一樣的集點模式，甚至也會推行自有集點卡，使得這些點數往往無法流通使用，甚至必須出示集點卡才能完成集點，因此經常成為影響消費者集點意願的障礙。

「點數」可以吸引更多消費意願

而若從LINE Points的成功模式來看，透過各地區支援LINE Pay的店家消費獲得LINE Points回饋，進而可直接將LINE Points存入個人帳戶，並且在不同支援LINE Pay店家使用LINE Points消費，使得LINE Pay服務成功吸引更多人使用的情況來看。

意味點數確實能吸引消費者進行消費，甚至願意花費額外金額達成集點目標，同時也必須減少集點障礙，才能持續吸引消費者集點，因此包含LINE、樂天市場均大幅減少集點困難，甚至進一步讓點數可以更容易使用。

因此與Facebook合作「集點趣」服務，iCHEF期望可藉由讓店家提供集點服務，並且讓店家可以活動點數提供各類優惠，讓顧客更願意再次上門消費，另外也能結合iCHEF POS系統統計數據分析顧客消費行為，進而調整各類銷售策略。

在與iCHEF合作「集點趣」服務以前，其實Facebook早在美國境內就已經推行集點服務，而iCHEF本身也有針對店家提供集點相關功能。兩者整合之下，預期將能讓使用iCHEF POS系統的店家，可以透過Facebook線上社群平台進行更廣泛宣傳，而消費者也能直接將個人Facebook帳號與集點功能綁定，未來僅需在店家消費時候報上個人手機號碼，或是Facebook帳號，即可完成集點，甚至也能直接透過手機掃描店家提供消費明細附加的QR Code進行點數累積。

消費者僅需用手機掃描消費明細上的QR Code即可快速完成集點，當店家處於忙碌，...
消費者僅需用手機掃描消費明細上的QR Code即可快速完成集點，當店家處於忙碌，或是以外送形式提供餐飲時，消費者依然可以自行累積點數
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店家方面可以透過不同活動，例如特定時間點數加倍贈送，或是能以點數兌換餐飲的使用模式，藉此吸引消費者上門光顧。程開佑表示，可以將這些店家發行點數視為「貨幣」，而這些「貨幣」可以讓消費者用在店內消費，甚至未來也可能考慮針對加盟體系店家提供跨店使用模式。

另外，雖然過去花費兩年左右時間與Facebook合作此項服務，但iCHEF本身並不會將店家累積數據提供Facebook使用。事實上，使用iCHEF POS系統的店家經營數據，主要還是保留在店家手上，iCHEF方面僅能知曉概略數據內容，而這些數據其實也與Facebook在「集點趣」服務中所能獲取內容相同，並且在每一個操作過程也會要求消費者確認是否同意存取個人資訊，因此並不會有隱私外洩問題。

店家掌握更多數據，更能發揮服務平台效益

程開佑認為，當店家自行掌握的數據比例越高，越能有更高的主控權，而非將經營模式全數被服務平台「綁架」，同時也能活用這些數據讓經營策略精進。此次與Facebook合作「集點趣」服務，便是希望進一步藉由「集點」作為誘因，藉此協助店家吸引更多顧客上門消費，並且透過點數使用吸引回頭客。

此外，所有服務均採用相同框架，因此未來若LINE也計畫與iCHEF合作其虛擬集點卡服務，其實也能很快與iCHEF POS系統整合，甚至未來如果希望能進一步做到無紙化作業，對於uberEATS、Deliveroo等外送服務串接部分，或許可以直接在線上操作過程便將點數直接累積到消費者個人Facebook帳號，藉此省去店家必須將消費明細印出、消費者必須記得掃描QR Code累積點數的麻煩。

由於不同店家會推行不同點數卡，即便將集點數位化，消費者依然需要下載安裝多種app才能使用，因此藉由整合多數人都會使用的Facebook帳號、個人手機號碼，iCHEF預期將能順利藉由集點方式吸引產生更多消費行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

集點LINE

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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