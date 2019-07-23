不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

Tinder的第一槍會不會動搖Google的地位呢？

App下載平台一直都被Google和蘋果獨佔，而他們的收費方式近期也不斷遭受質疑：許多知名的App，當使用者付費時，其實有最高三成的金額都進入了App平台的口袋。這也讓廠商非常不滿，下定決心要抗爭到底！而開了第一槍的，就是世界最大的交友平台－Tinder！

澳洲麥格理銀行的分析師Ben Schachter表示：Tinder推出了一項新的支付流程，讓使用者在消費時不會經過Google Play平台，而是直接在App內付款。同時，在記錄下信用卡資訊後，還會「順便」幫你把Google Play付款的選項刪掉。消息一出，Tinder的母公司Match Group Inc.股價立刻大漲5%

雖然自創支付流程這種事，只有App用戶眾多、同時有夠多資源來撐起巨大金流的大公司才辦得到，但有了Tinder的先例，絕對會有不少大公司跟著蠢蠢欲動。Google跟蘋果靠平台上App的分紅，賺的可是幾十億美金的鉅款，尤其是蘋果在手機銷售漸緩後，平台收益佔公司營利越來越重要的地位。所以要是許多大廠紛紛跟進來規避被分紅，這兩家公司的地位或許就不保了。到時不知道Google和蘋果會怎麼再度出招呢？

Tinder推出了一項新的支付流程，讓使用者在消費時不會經過Google Play平台，而是直接在App內付款。圖／路透社 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》