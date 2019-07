6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

Vine共同創辦人Jason Toff,稍早透露加入Facebook,並且將帶領新產品實驗團隊,藉由全新體驗建立不一樣的溝通模式。

分享 facebook

由於有過去Vine發展經驗,同時後續也加入Google,並且在Google新創加速器Area 120累積相關發展,另外也具備YouTube工作資歷,Jason Toff預期將能在Facebook推動全新服務內容。

就Facebook新產品實驗團隊成立宗旨,希望能創造全新溝通互動模式,同時也能帶來全新使用體驗。相比Facebook其他項目發展團隊情況,由於新產品實驗團隊發展項目以實驗性質居多,因此預期推行項目將會以更敏捷速度發展,同時也可能因為反應不佳而在短時間內結束,使得新產品實驗團隊會以獨立形式運作,不會併入一般發展團隊。

而因為Jason Toff過去有主打6秒短影片內容為特色的Vine服務發展經驗,同時本身也具備Google新創加速器、YouTube等工作經驗,因此預期將能以更敏捷思維帶領Facebook新產品實驗團隊。

Now that we've moved to CA, I suppose it's a good time to share what I'm up to next! In two weeks, I'll be joining Facebook as a PM Director starting up a new initiative under the recently formed NPE team (https://t.co/HzK6Bjqzqx)