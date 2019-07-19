6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

Vine共同創辦人Jason Toff，稍早透露加入Facebook，並且將帶領新產品實驗團隊，藉由全新體驗建立不一樣的溝通模式。

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由於有過去Vine發展經驗，同時後續也加入Google，並且在Google新創加速器Area 120累積相關發展，另外也具備YouTube工作資歷，Jason Toff預期將能在Facebook推動全新服務內容。

就Facebook新產品實驗團隊成立宗旨，希望能創造全新溝通互動模式，同時也能帶來全新使用體驗。相比Facebook其他項目發展團隊情況，由於新產品實驗團隊發展項目以實驗性質居多，因此預期推行項目將會以更敏捷速度發展，同時也可能因為反應不佳而在短時間內結束，使得新產品實驗團隊會以獨立形式運作，不會併入一般發展團隊。

而因為Jason Toff過去有主打6秒短影片內容為特色的Vine服務發展經驗，同時本身也具備Google新創加速器、YouTube等工作經驗，因此預期將能以更敏捷思維帶領Facebook新產品實驗團隊。

Now that we've moved to CA, I suppose it's a good time to share what I'm up to next! In two weeks, I'll be joining Facebook as a PM Director starting up a new initiative under the recently formed NPE team (https://t.co/HzK6Bjqzqx) — Jason Toff (@jasontoff) 2019年7月15日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》