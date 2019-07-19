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Google 地圖新增共享單車查詢功能，新北市、高雄等全球 24 個城市率先開放

2019-07-19 15:05三嘻行動哇 Yipee!

共享單車在全球各地掀起風潮，在台灣則是以 YouBike 微笑單車為主，也成為許多人通勤上班、旅遊的交通工具之一。近日 Google 宣布， Google Maps（ Google 地圖）將率先在全球 24 個城市新增共享單車即時資訊查詢功能，使用者可以從 Google 地圖共享單車站點、可租賃車輛數、空車位數量…等資訊，而台灣的新北市、高雄也成為亞洲率先服務的城市。

以台灣為例，使用者可以透過 Google 地圖的關鍵字搜尋找到新北市 YouBike 和高雄的 City Bike 共享單車站點，並查詢附近站點的可租賃的車輛數。

這功能不僅可以在 Android 和 iOS 系統手機的 Google 地圖中使用，就連電腦版的 Google 地圖也能查到即時資料，不需要使用其他 App 查詢目前可租借的共享單車站點與數量。

根據市場調查公司 Statista 在 2018 年統計，全球各大都會區建置的共享單車系統總計將近 1,600 套，且共享單車的數量更已突破 1,800 萬輛，已蔚為主流，成為重要的代步工具之一。

這次 Google 地圖引入共享單車即時資訊也將成為規劃交通的新選擇，只是..目前只開放美國紐約市、美國舊金山灣區、美國聖保羅、美國多倫多、美國洛杉磯、美國芝加哥、美國蒙特婁、墨西哥市、巴西里約熱內盧、英國倫敦、愛爾蘭都柏林、法國里昂、德國柏林、德國漢堡、西班牙巴塞隆納、西班牙馬德里、比利時布魯塞爾、芬蘭赫爾辛基、奧地利維也納、波蘭華沙、瑞士蘇黎世、布達佩斯、台灣高雄、台灣新北市等 24 城市，希望 Google 能快點引入開放完整的共享單車資訊。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/147989/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Google Blog

共享單車都柏林

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