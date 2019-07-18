大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

中國知名的地下成人網站「草榴社區」，日前傳出核心的網站管理員被黑龍江的警察逮捕。圖擷自T客邦。 分享 facebook 中國知名的地下成人網站「草榴社區」，日前傳出核心的網站管理員被黑龍江的警察逮捕。「草榴社區」是一個散佈各種色情資源的論壇，並且還鼓勵用戶上傳自拍照、偷拍照，以及私人自拍影片。並且利用將伺服器設立在中國境外的方式，規避中國的法規。

「草榴社區」2006年成立至今，日均瀏覽量超千萬，網站的伺服器設在中國境外，甚至如果你是中國人的話，還必須要「翻牆」才能看到內容。其中有各式各樣的「私密」影音、圖片板塊，而其中最出名的版塊之一，稱為「達蓋爾的旗幟」，裡頭主要是鼓勵會員分享色情圖片。而這次被捕的四人，就是「達蓋爾的旗幟」的主要管理員。

為什麼有人願意發「原創」圖片？

或許你會很難理解，為什麼有人願意發這樣的「原創」圖片給其他人分享？而且還有這麼多人願意分享？

這就要從他們的機制來說明。主要是他們透過了一種封閉式的階級系統，來鼓勵會員可以升級。並且透過升級，可以獲得更高的權限。有點像是RPG的職業系統與直銷獎勵機制的混合。你上傳的「原創圖片」越多，就可以看到更多他人的原創圖片，成為你源源不絕拍下去的動力。

「達蓋爾的旗幟」規定在裡頭的圖片必須要「原創」，如不是原創將不能發佈，並標註「CL分享」。此外，發帖人還必須在前四張圖片中做出「1024」的手勢，每張圖片上都會放置水印，以證明圖片的原創。

至於，為什麼是「1024」呢？其實以「1024」回覆是整個草榴社區的特色，這是由於該網站的機制，等級較低的用戶每隔1024秒僅可回覆一次。

「達蓋爾的旗幟」又是怎麼收集、審核這些原創圖片呢？根據偵辦的黑龍江警方表示，幕後的「CL分享團」共有六個微信公眾號，邀請網友參加投稿。剛剛進群的網友被稱為「遊客」，遊客可以分享自己的自拍色情照片，並將帶有「1024手勢」的至少十五張照片投稿到指定郵箱。

審核通過後，管理員會進行製作、加蓋「達蓋爾的旗幟」水印和一個狼頭的標誌，並標註「CL分享團」後，在草榴社區發帖，遊客就可以變成「會員」，可以在線上看到更多色情圖片影片，還可以參與「CL分享團」組織的實體色情活動。

嚴禁在中國聊天軟體發言

另外，雖然他們透過微信公眾號、QQ來招收會員，但是管理員為了求自己安全，其實他們也不信任微信公眾號。因此，他們規定，「核心會員」所屬的 QQ 群是靜悄悄的，全員禁言。當你成為核心會員後，只會在QQ上獲得一個中國境外的聊天軟體的邀請，通過這個邀請，會員在境外聊天軟體群裡才會實際分享和發佈情色內容，以及實體色情活動的通知。

當你成為核心會員後，只會在QQ上獲得一個中國境外的聊天軟體的邀請，通過這個邀請，會員在境外聊天軟體群裡才會實際分享和發佈情色內容，以及實體色情活動的通知。圖擷自T客邦。 分享 facebook

根據警方統計發現，該分享團統計：「遊客」有2萬多人，「核心會員」有2300多人，而透過該分享團發出的原創色情網帖超過3000個，圖片五萬餘張，跟帖回覆超過50萬，瀏覽量超千萬。

另外，當然也不是所有人都願意跟大家分享自己的「原創圖片」。因此，如果不發自拍，就要花120元人民幣，從管理員手中購買「邀請碼」，才能享受到會員的「待遇」。據他們表示，四名管理員因販賣邀請碼獲利達40餘萬人民幣。

被捕的管理員

在經過對這些會員的過濾後，警方從幾十個活躍帳號中分析出了核心管理成員，他們有人甚至有70多個虛擬身份。最終鎖定了唐某（男、29歲、黑龍江人）、樊某（男、25歲、廣西人）、張某（女、28歲、哈爾濱人）等核心成員的真實身份，並梳理出他們各自在分享團組織內的分工。他們的分工如下：

唐某，身份：團長、創始人之一，擁有草榴社區高級帳號8個，也是正式會員群的群主，主要負責收投稿、發帖等工作。 樊某，身份：技術骨幹、創始人之一，擁有草榴社區高級帳號70餘個，主要負責微信公眾號的運營維護、發帖和郵箱投稿的審查工作。 張某，身份：監督員，是分享團的主要管理員，負責遊客和會員的審核，監督會員是否有違規行為，發現「不守規矩」的就會將其踢出聊天群。為了活躍氣氛，還會發佈自己的自拍圖片，被稱為「女神」。

張某為了活躍氣氛，還會發佈自己的不雅照，被稱為「女神」。圖擷自T客邦。 分享 facebook

這幾名管理員實際居住地點在不同省份，跨越2000公里，平時的交流全在網路進行。警方10天內奔襲4000公里，分別於黑龍江哈爾濱、河南和廣西將他們逮捕。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》