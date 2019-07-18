親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

京都動畫縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16T客邦

中國知名的地下成人網站「草榴社區」，日前傳出核心的網站管理員被黑龍江的警察逮捕。...
中國知名的地下成人網站「草榴社區」，日前傳出核心的網站管理員被黑龍江的警察逮捕。圖擷自T客邦。
分享
中國知名的地下成人網站「草榴社區」，日前傳出核心的網站管理員被黑龍江警察逮捕。「草榴社區」是一個散佈各種色情資源的論壇，並且還鼓勵用戶上傳自拍照、偷拍照，以及私人自拍影片。並且利用將伺服器設立在中國境外的方式，規避中國的法規。

「草榴社區」2006年成立至今，日均瀏覽量超千萬，網站的伺服器設在中國境外，甚至如果你是中國人的話，還必須要「翻牆」才能看到內容。其中有各式各樣的「私密」影音、圖片板塊，而其中最出名的版塊之一，稱為「達蓋爾的旗幟」，裡頭主要是鼓勵會員分享色情圖片。而這次被捕的四人，就是「達蓋爾的旗幟」的主要管理員。

為什麼有人願意發「原創」圖片？

或許你會很難理解，為什麼有人願意發這樣的「原創」圖片給其他人分享？而且還有這麼多人願意分享？

這就要從他們的機制來說明。主要是他們透過了一種封閉式的階級系統，來鼓勵會員可以升級。並且透過升級，可以獲得更高的權限。有點像是RPG的職業系統與直銷獎勵機制的混合。你上傳的「原創圖片」越多，就可以看到更多他人的原創圖片，成為你源源不絕拍下去的動力。

「達蓋爾的旗幟」規定在裡頭的圖片必須要「原創」，如不是原創將不能發佈，並標註「CL分享」。此外，發帖人還必須在前四張圖片中做出「1024」的手勢，每張圖片上都會放置水印，以證明圖片的原創。

至於，為什麼是「1024」呢？其實以「1024」回覆是整個草榴社區的特色，這是由於該網站的機制，等級較低的用戶每隔1024秒僅可回覆一次。

「達蓋爾的旗幟」又是怎麼收集、審核這些原創圖片呢？根據偵辦的黑龍江警方表示，幕後的「CL分享團」共有六個微信公眾號，邀請網友參加投稿。剛剛進群的網友被稱為「遊客」，遊客可以分享自己的自拍色情照片，並將帶有「1024手勢」的至少十五張照片投稿到指定郵箱。

審核通過後，管理員會進行製作、加蓋「達蓋爾的旗幟」水印和一個狼頭的標誌，並標註「CL分享團」後，在草榴社區發帖，遊客就可以變成「會員」，可以在線上看到更多色情圖片影片，還可以參與「CL分享團」組織的實體色情活動。

嚴禁在中國聊天軟體發言

另外，雖然他們透過微信公眾號、QQ來招收會員，但是管理員為了求自己安全，其實他們也不信任微信公眾號。因此，他們規定，「核心會員」所屬的 QQ 群是靜悄悄的，全員禁言。當你成為核心會員後，只會在QQ上獲得一個中國境外的聊天軟體的邀請，通過這個邀請，會員在境外聊天軟體群裡才會實際分享和發佈情色內容，以及實體色情活動的通知。

當你成為核心會員後，只會在QQ上獲得一個中國境外的聊天軟體的邀請，通過這個邀請，...
當你成為核心會員後，只會在QQ上獲得一個中國境外的聊天軟體的邀請，通過這個邀請，會員在境外聊天軟體群裡才會實際分享和發佈情色內容，以及實體色情活動的通知。圖擷自T客邦。
分享

根據警方統計發現，該分享團統計：「遊客」有2萬多人，「核心會員」有2300多人，而透過該分享團發出的原創色情網帖超過3000個，圖片五萬餘張，跟帖回覆超過50萬，瀏覽量超千萬。

另外，當然也不是所有人都願意跟大家分享自己的「原創圖片」。因此，如果不發自拍，就要花120元人民幣，從管理員手中購買「邀請碼」，才能享受到會員的「待遇」。據他們表示，四名管理員因販賣邀請碼獲利達40餘萬人民幣。

被捕的管理員

在經過對這些會員的過濾後，警方從幾十個活躍帳號中分析出了核心管理成員，他們有人甚至有70多個虛擬身份。最終鎖定了唐某（男、29歲、黑龍江人）、樊某（男、25歲、廣西人）、張某（女、28歲、哈爾濱人）等核心成員的真實身份，並梳理出他們各自在分享團組織內的分工。他們的分工如下：

唐某，身份：團長、創始人之一，擁有草榴社區高級帳號8個，也是正式會員群的群主，主要負責收投稿、發帖等工作。

樊某，身份：技術骨幹、創始人之一，擁有草榴社區高級帳號70餘個，主要負責微信公眾號的運營維護、發帖和郵箱投稿的審查工作。

張某，身份：監督員，是分享團的主要管理員，負責遊客和會員的審核，監督會員是否有違規行為，發現「不守規矩」的就會將其踢出聊天群。為了活躍氣氛，還會發佈自己的自拍圖片，被稱為「女神」。

張某為了活躍氣氛，還會發佈自己的不雅照，被稱為「女神」。圖擷自T客邦。
張某為了活躍氣氛，還會發佈自己的不雅照，被稱為「女神」。圖擷自T客邦。
分享

這幾名管理員實際居住地點在不同省份，跨越2000公里，平時的交流全在網路進行。警方10天內奔襲4000公里，分別於黑龍江哈爾濱、河南和廣西將他們逮捕。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑龍江公眾號警察

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45

Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

2019-07-14 06:54

臉書個資外洩 擬以50億美元和解

2019-07-13 23:11

不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

2019-07-13 19:21

史上最高！ 臉書濫用個資挨罰1564億元

2019-07-13 13:48

Dropbox Transfer服務 傳送最高100GB檔案內容

2019-07-13 11:03

史上最重！臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

2019-07-13 08:29

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51

不想看到韓國瑜？台灣駭客開發Chrome套件自動遮掉他的臉

2019-07-10 16:12

比一比／LINE MUSIC、KKBOX、Spotify與Apple Music的差異？

2019-07-10 15:59

LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02

Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

2019-07-04 17:16

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

臉書3日晚間全球大當機 限時動態、圖片顯示異常

2019-07-03 23:12

Instagram新功能！ 限時動態貼圖發起聊天室

2019-07-03 22:39

英研究指 帶給年輕人最負面影響的社群平台是IG

2019-07-02 12:22

Apple Music付費訂閱用戶人數已經超過6000萬人

2019-07-01 12:55

Google Maps開始在全球200多個國家加入交通工具即時位置、擁擠狀態

2019-07-01 12:54

YouTube允許使用者自行決定是否限制推薦特定頻道影片

2019-06-30 12:55

微軟在OneDrive增加獨立加密儲存區塊，確保敏感資料安全

2019-06-29 14:33

假新聞流竄 臉書創辦人指責美國政府不作為

2019-06-27 22:00

小紅點太擾人 FB著手開發關閉app中的通知功能

2019-06-27 15:52

YouTube即將播放功能升級 推薦影片自己選

2019-06-27 11:42

臉書直播抽獎抽不到？「天選之人」模式怎麼抽都自己人

2019-06-26 20:40

中華電信HiNet固定IP申請教學 讓每次連線都用相同位址

2019-06-26 19:59

震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24

駭客只用一塊1100元樹莓派 就成功入侵NASA

2019-06-24 18:14

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論 藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03
看更多

熱門文章

LINE桌機版傳登入異常 官方查證中

2019-07-18 09:54

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

新版Windows 10將允許隨時喚醒Cortana以外的第三方數位助理服務

2019-07-18 10:15

全球智慧機銷售估減2.5％ 恐創史上最大衰退紀錄

2019-07-18 09:58

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

任天堂宣布推出電池續航提昇的小改款Nintendo Switch

2019-07-18 10:15

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08

遠傳衝車聯網 攜Gogoro Network推雙飽方案

2019-07-18 12:59

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

LINE桌機版當機1小時已恢復 官方未說明原因

2019-07-18 15:44

要價近22萬元！小米在印度市場推出限量20台的純金背蓋限定版紅米K20 Pro

2019-07-18 10:06

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

三星開始生產高階手機用12Gb DRAM

2019-07-18 17:45

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

消除心理壓力 Instagram嘗試隱藏貼文按讚數

2019-07-18 20:47

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

台灣大品牌影片48小時點閱衝破200萬 同步推專案搶客

2019-07-18 14:46

爆紅俄老臉app有安全疑慮 美參院領袖要求調查

2019-07-18 18:19

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top