Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

更新：高雄市也能搜尋到共享單車站點，並且顯示當前剩餘車輛與還車空位。

日前已經在台灣等地區測試共享單車站點位置資訊功能後，Google稍早宣布正式在全球16個國家地區、總計24個城市的Google Maps服務加入共享單車站點顯示功能，甚至還加上站點可租賃車輛數量。

分享 facebook

依照Google說明，Google Maps目前正式開放共享單車站點位置顯示功能，分別包含巴塞隆納、柏林、布魯塞爾、布達佩斯、芝加哥、都柏林、漢堡、赫爾辛基、高雄、倫敦、洛杉磯、里昂、馬德里、墨西哥市、蒙特婁、新北市、紐約市、里約熱內盧、舊金山灣區、聖保羅、多倫多、維也納、華沙、蘇黎世在內24個城市，分布在全球16個國家地區。

而除了可顯示共享單車站點，使用者還能進一步確認站點受於可供租賃車輛數量，以及可供車輛歸還使用的空位，避免找到鄰近站點，卻面臨無車可借，或是無法歸還使用車輛的問題。

目前此項功能已經開放Android或iOS裝置更新使用，預期未來將會持續加入更多城市的共享單車資訊。

除了Google，蘋果在去年的更新中也已經在地圖服務加入共享單車站點顯示功能，方便使用者尋找鄰近站點，並且使用共享單車接駁往來需求。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》