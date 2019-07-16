推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22 中央社 舊金山15日綜合外電報導



推特（Twitter）今天推出大幅改版的網站，使它更接近一對多訊息平台的行動版本。

這家立基於舊金山的公司在管理濫用內容上企圖加強力道之際，推特可透過電腦網路瀏覽器使用的更新版網頁誕生了。

推特團隊在一則線上貼文說道：「我們正開始推出新的推特網頁Twitter.com，那是煥然一新且升級的網站，它能更為快速、簡易的前往，並更加個人化。」

「推特的網站有升級版的外觀，能讓你感覺它與在其他裝置看到的推特更像了。」

一項名為「探索」（explore）的功能被加進到網站，推特期盼能在任何特定時間，根據用戶所在地，提供更多即時影片和在地的「時刻」（moments）。

推特加入「深色模式」（dark mode）主題和顏色選項，讓頁面能更為個人化。

推特表示：「當我們持續建構最好的服務給每天使用推特的人時，今天這一步是很大的一步。」

「這次更新也給了我們一個更強大的基礎繼續發展，我們能比以前更快的繼續帶給你們更新的功能。」

雖然在政商名流間受到歡迎，推特卻無法跟上擁有更大用戶基礎，諸如臉書（Facebook）和它旗下Instagram的腳步。

推特表示，它可能會停止近期3.3億「每月活躍用戶」統計方式，轉向「可獲利」（monetizable）的每日活躍用戶，最近一季達1.34億戶。