親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22中央社 舊金山15日綜合外電報導

推特（Twitter）今天推出大幅改版的網站，使它更接近一對多訊息平台的行動版本。

這家立基於舊金山的公司在管理濫用內容上企圖加強力道之際，推特可透過電腦網路瀏覽器使用的更新版網頁誕生了。

推特團隊在一則線上貼文說道：「我們正開始推出新的推特網頁Twitter.com，那是煥然一新且升級的網站，它能更為快速、簡易的前往，並更加個人化。」

「推特的網站有升級版的外觀，能讓你感覺它與在其他裝置看到的推特更像了。」

一項名為「探索」（explore）的功能被加進到網站，推特期盼能在任何特定時間，根據用戶所在地，提供更多即時影片和在地的「時刻」（moments）。

推特加入「深色模式」（dark mode）主題和顏色選項，讓頁面能更為個人化。

推特表示：「當我們持續建構最好的服務給每天使用推特的人時，今天這一步是很大的一步。」

「這次更新也給了我們一個更強大的基礎繼續發展，我們能比以前更快的繼續帶給你們更新的功能。」

雖然在政商名流間受到歡迎，推特卻無法跟上擁有更大用戶基礎，諸如臉書（Facebook）和它旗下Instagram的腳步。

推特表示，它可能會停止近期3.3億「每月活躍用戶」統計方式，轉向「可獲利」（monetizable）的每日活躍用戶，最近一季達1.34億戶。

舊金山Instagram
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

2019-07-14 06:54

臉書個資外洩 擬以50億美元和解

2019-07-13 23:11

不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

2019-07-13 19:21

史上最高！ 臉書濫用個資挨罰1564億元

2019-07-13 13:48

Dropbox Transfer服務 傳送最高100GB檔案內容

2019-07-13 11:03

史上最重！臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

2019-07-13 08:29

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51

不想看到韓國瑜？台灣駭客開發Chrome套件自動遮掉他的臉

2019-07-10 16:12

比一比／LINE MUSIC、KKBOX、Spotify與Apple Music的差異？

2019-07-10 15:59

LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02

Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

2019-07-04 17:16

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

臉書3日晚間全球大當機 限時動態、圖片顯示異常

2019-07-03 23:12

Instagram新功能！ 限時動態貼圖發起聊天室

2019-07-03 22:39

英研究指 帶給年輕人最負面影響的社群平台是IG

2019-07-02 12:22

Apple Music付費訂閱用戶人數已經超過6000萬人

2019-07-01 12:55

Google Maps開始在全球200多個國家加入交通工具即時位置、擁擠狀態

2019-07-01 12:54

YouTube允許使用者自行決定是否限制推薦特定頻道影片

2019-06-30 12:55

微軟在OneDrive增加獨立加密儲存區塊，確保敏感資料安全

2019-06-29 14:33

假新聞流竄 臉書創辦人指責美國政府不作為

2019-06-27 22:00

小紅點太擾人 FB著手開發關閉app中的通知功能

2019-06-27 15:52

YouTube即將播放功能升級 推薦影片自己選

2019-06-27 11:42

臉書直播抽獎抽不到？「天選之人」模式怎麼抽都自己人

2019-06-26 20:40

中華電信HiNet固定IP申請教學 讓每次連線都用相同位址

2019-06-26 19:59

震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24

駭客只用一塊1100元樹莓派 就成功入侵NASA

2019-06-24 18:14

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論 藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03

Google新聞副總裁揭密 報導排序考量這3大指標

2019-06-19 21:24

臉書社團一夕被消失粉絲哀鴻遍野 原因管理員把關不嚴

2019-06-19 19:04

惡意檢舉讓5.8萬人社團「被消失」 社頭人俱樂部走入歷史

2019-06-19 18:46
看更多

熱門文章

西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

2019-07-15 18:59

電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

2019-07-15 22:07

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

華為進軍TV 8月發布新品「智慧螢幕」

2019-07-15 17:00

蘋果3款新機 玉晶光滲透率全壘打

2019-07-16 13:21

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

宏達電衝刺VR電競 深耕北高VR虛擬實境樂園

2019-07-15 15:34

宏達電深耕VR遊樂園市場 北高雙箭齊發

2019-07-15 16:42

小米A3開始對外宣傳，定位小米CC9系列海外版本、預計近期內揭曉

2019-07-16 12:08

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

憂5G標金衝高 遠傳暫陷貼息

2019-07-16 13:21

美國業者最快2-4週內正式獲准向華為銷售產品

2019-07-16 12:06

東京奧運眼球戰 各方人馬揪團搶4K轉播

2019-07-15 21:31

ROG Phone II確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:06

美國眾議院計畫起草限制大型科技公司發行數位貨幣

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

應用ARKit 3.0的iOS版《Minecraft Earth》即將開放測試，Android版本隨後就來

2019-07-16 12:06

來Acer Day A好禮！購機多重大方送 本週北高巡迴登場

2019-07-16 12:06

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

U值媒／AI人工智慧預測投資賺大錢的方法？！

2019-07-15 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top