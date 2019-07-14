忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

蘋果共同創辦人史蒂夫・沃茲尼亞克（Steve Wozniak）。 歐新社資料照 分享 facebook 蘋果共同創辦人史蒂夫・沃茲尼亞克（Steve Wozniak）表示大多數人都應該刪除他們的Facebook帳戶並停止使用這個目前世界上最大的社群媒體平台。

沃茲尼亞克在華盛頓的羅納德里根國際機場（Ronald Reagan Washington National Airport）的一次簡短採訪中表示，「這世界上有許多不同類型的人，也許 Facebook 對一些人來說，是願意用隱私權交換這個平台所帶給你的方便性及好處」「但對於像我這樣大部分的人來說，我給他們的建議是：你應該想辦法擺脫 Facebook。」

在劍橋數據分析公司（Cambridge Analytica）的事件爆發 Facebook 從多達至少5000萬人的帳戶檔案中收集私人訊息後，沃茲尼亞克於 2018 年停止使用了自己的 Facebook 帳戶。當時，他說 Facebook 給他帶來的「負面影響超過了正面的影響」。

沃茲尼亞克甚至在短暫採訪時突然語出驚人表示「你們有誰知道我的手機可能正在收音？」「所以我擔心，你以為『私密的談話』是安全的，但其實不盡然，因為這些科技有可能在你沒想過的地方或時刻記錄你的一切」「因此若使用它，就幾乎沒有辦法阻止它。」

甚至在今年五月，一位 Facebook 律師在針對劍橋分析公司事件進行辯護時更表示 Facebook 和其他社交網路平台是沒有任何隱私的。即使 Facebook 執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）一再表示未來幾年他的首要任務之一就是建立一個「以隱私為中心的社群平台」。

沃茲尼亞克也不忘推崇蘋果的做法，表示蘋果早已採用專業隱私功能來維護訊息的傳遞，也因此該公司的產品往往會比較昂貴，也藉此來彌補蘋果的這些隱私成本。「消費者有權利選擇不同程度的隱私權」沃茲尼亞克表示「為何不讓我支付一定的金額來使訊息跟數據更安全及更私密？」

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》