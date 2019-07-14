Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

在過往推出的Orkut、Wave、Google+、Allo相繼以失敗告終，顯然Google仍不放棄進軍線上社群的想法，稍早再次由旗下內部新創孵化單位Area 120提出名為「Shoelace (鞋帶)」的線上社交服務，強調以共同興趣、嗜好等項目，讓使用者能在真實生活中建立互動關係。

分享 facebook

目前Shoelace僅先在美國紐約市區進行測試，預期日後也會擴展到更多地區提供使用。使用者除了能以Shoelace連接他人互動關係，同時也能串接其他線上社群的好友，並且可藉由Shoelace挖掘更多真實社交活動。

而Shoelace的設計想法，則是期望使用者能藉由手機，更快速地在真實生活中建立互動關係，並且藉此認識更多新朋友，進而擴展個人社交生活圈，並非僅侷限在線上虛擬交友模式。

分享 facebook

分享 facebook

在此之前，Google也曾先後藉由Orkut、Wave、Google+、Allo發展線上社群應用平台，但最終仍無法與市場主流使用的Facebook、Twitter等服務抗衡，最終僅以失敗告終。從Shoelace的設計應用模式來看，顯然Google期望能從貼近真實社交互動模式，藉此擴展本身應用服務。

不過，最終能否成功，顯然還是要看使用者實際接受度，以及服務本身是否會被濫用而定。而Google目前僅先選擇真實社交活動相對較多的紐約市進行測試，顯然也是為了確保此項服務是否適合向大眾市場推行使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》