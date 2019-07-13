不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

Google內部新創孵化器Area 120近期推出了新社交軟體Shoelace。 翻攝自Shoelace官網 分享 facebook

今年4月向消費大眾關閉（企業方案沒關）Google+的消息還歷歷在目，Google還是沒放棄邁向社群平台的希望。Google內部育成中心Area 120展開了名為Shoelace的一項新專案，是個基於地點分享活動和興趣的社交平台。

使用者可以自行發起主題活動，比如在某個地點一起讀書，其他有興趣的使用者就能瀏覽並參加，或再成立聊天室討論共同興趣。其實和在Facebook開活動然後可藉此在版面上討論或開Messenger交流有點類似，只是相較之下介面和體驗更專注與簡潔。

而在社交目的上，Shoelace和線上社群網站相較起來更加注重線上線下的連結，建立透過app來促進現下交流模式。但這種基於地點與線下活動為主的社群平台並非什麼新點子，每個地區其實都有些前例可循，像台灣曾經的地圖日記，甚至新創也屢見用基於地點的交流、聊天出發的主題，但現在似乎已不見蹤跡。類似的實體活動 app也許有Eatgether，但相較地點更偏向基於活動（尤其是吃飯）的交流。

其實Facebook本身也有將地點與活動獨立成一個「Location」 app，用地圖與附近活動這種基於地點的方式，統整Facebook上為數龐大的線下活動，雖然台灣也可以使用Location app，但似乎也不太熱門。

儘管仍屬 Google 旗下，Shoelace 並不算 Google 的主產品，而是 Google 育成中心的獨立專案，Area 120 就是用來讓內部 Googler 可以不用離職也能專心做自己發想的專案。依照 Google 的作風，也許做得不錯就有機會變成 Google Maps 的新功能也說不定？

目前 Shoelace 僅小規模開放紐約使用，而且申請者必須收到測試邀請才能下載 app。不過 Sholace 的目標是在驗證過後，希望能推展到世界上更多區域，他們還有開放使用者申請 Sholace 下個服務地區。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》