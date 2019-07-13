Dropbox Transfer服務讓使用者更容易傳送最高100GB檔案內容

針對網路傳輸大型檔案的使用需求，Dropbox稍早宣布推出名為Dropbox Transfer服務，讓個人或企業用戶能傳送高達100GB的大型檔案，並且先針對特定用戶開放beta測試，預計在後續全面開放所有用戶使用。

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相較過往檔案傳輸方式，使用者若要分享大型檔案給網路另一端的使用者，多半會藉由網路硬碟等線上儲存空間，但如此一來勢必會影響網路硬碟儲存空間上限。

因此，Dropbox Transfer服務便是針對此類需求打造，讓使用者能以更簡單方式透過網路傳遞最高100GB的檔案，同時可以藉由Dropbox當做檔案交換媒介，或是直接儲存在Dropbox網路硬碟空間，以利使用者再次下載使用。

依照Dropbox說明，使用者可以針對檔案連結設計存取密碼，或是設定檔案存取連結有效時間，另外也能設定當檔案連結被開啟下載時，即可通知使用者，便確認檔案是否順利傳遞給對方。

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而接收檔案的對象，即便沒有使用Dropbox服務，只要能透過網路存取檔案連結，即可下載檔案內容。同時，透過Dropbox Transfer傳遞檔案內容，原始上傳檔案並不會遭下載者任意更改、刪除。

另外，針對企業用戶需求，Dropbox Transfer服務也提供客製化下載頁面選項，讓使用者能變更背景、字體，或是上傳企業行號使用商標等圖像，方便檔案下載者識別。

不過，一般用戶與企業版本使用服務項目仍有差異，例如Dropbox Basic用戶僅能傳送100MB檔案，而Dropbox Plus用戶則可傳送2GB大小的檔案，單一連結效期最長可設定為7天。至於專業版的企業用戶可傳遞最高100GB檔案，同時連結頁面可設定7天、30天或90天的有效時間，並且具備下載頁面客製化與檔案下載分析統計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》