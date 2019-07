華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

目前已經推出HBO Go、HBO Now的華納,預期將推出名為HBO Max串流影音服務,藉此與迪士尼即將推出的Disney+,以及目前已經在市場發展的Netflix、Hulu服務抗衡。

分享 facebook

依照華納說明,HBO Mac將提供大量獨佔原創影音內容,同時也將收錄大量HBO電視劇、電影作品,同時也將涵蓋華納旗下持有影音內容,其中包含New Line、DC Entertainment、CNN、TNT、TBS、truTV、The CW、Turner Classic Movies、Cartoon Network、Adult Swim、Crunchyroll、Rooster Teeth、Looney Tunes在內頻道內容,同時日後也將持續加入更多觀看項目。

而現階段預計收錄作品,包含先前提供Netflix串流播放的《六人行 (Friends)》,以及《新鮮王子妙事多 (The Fresh Prince of Bel Air)》、《美少女的謊言 (Pretty Little Liars)》、《蝙蝠女 (Batwoman)》、《河谷鎮》衍生劇《凱蒂. 基恩 (Katy Keene)》,另外也邀請好萊塢知名導演Greg Berlanti,以及知名女演員Reese Witherspoon製作全新獨佔電影內容。

華納計畫在2020年正式推出HBO Max服務,並且提供長達1萬小時以上的觀看內容,後續也會持續增加內容豐富度。

不過,華納尚未公布HBO Max實際收費方案,同時也還無法確認未來是否也會收錄《權力遊戲 (Game of Thrones)》在內HBO獨佔作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》