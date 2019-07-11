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怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44INSIDE

視訊會議服務「ZOOM」爆發大型漏洞。 路透社
視訊會議服務「ZOOM」爆發大型漏洞。 路透社
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剛爆發大型漏洞的視訊會議服務「ZOOM」，會讓任何網站在未經許可的情況下，就強行把使用者連接到 ZOOM 會議並開啟其電腦上的附帶鏡頭！而蘋果稍早悄悄發布了一項針對 MAC 使用者的更新，刪除了應用程式中會自動幫使用者安裝的 Web 伺服器；蘋果表示這項更新會自動執行。

在各家競爭的視訊會議服務中，「ZOOM」以便於使用、低成本衝出一條血路，目前全球已有750,000間公司、400多萬名使用者使用ZOOM 進行視訊會議。然而這次的大漏洞，確實會讓使用者卻步。

這次的安全漏洞讓許多視訊會議服務ZOOM的使用者身受其害，經常強制使用者執行ZOOM並且自動打開螢幕的鏡頭。即使使用者刪除了ZOOM應用程式，還是無法解決問題，因為該Web伺服器仍然存在於 MAC 內部，讓蘋果不得不進行處理。

往例蘋果大部分都是針對旗下產品進行整體性的更新，來阻止惡意軟體或是駭客入侵，鮮少像這次因為特定的軟體而採取相對應行動。蘋果表示這次針對ZOOM的更新同樣也是為了保護自家使用者的權益，並沒有不同。

ZOOM發言人普里西拉麥卡錫（Priscilla McCarthy）表示「我們很高興能夠與蘋果公司合作測試並推出此更新，並共同解決Web伺服器問題。我們感謝使用者的耐心，對此我們會更繼續努力解決使用者的問題。」

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客惡意軟體蘋果

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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