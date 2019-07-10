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藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51楊又肇

針對此次在台推出的LINE MUSIC串流音樂服務，LINE台灣內容事業部總經理張景雯表示，希望能將數位音樂內容變得像是貼圖一樣簡單使用，強調LINE MUUSIC將能以直覺、容易使用特性，加上更豐富的附加應用服務吸引更多用戶加入。

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相較目前在台灣市場已經推行的串流音樂服務，張景雯認為現階段整體使用規模依然不高的情況，有部分原因是與不少使用者認為串流音樂服務是比較貼近年輕用戶需求，但如果整合線上社群互動，加上操作容易、內容豐富的使用體驗，在LINE MUSIC可將音樂內容分享他人一起聆聽，同時也能把音樂當做個人背景音樂、來電鈴聲的情況下，預期能夠進一步推動數位音樂使用比例。

而初期與OMusic結盟合作，藉此串接Sony Music、相信音樂、avex Music、華納唱片、滾石唱片、環球音樂、福茂唱片、豐華唱片、種子音樂、風潮音樂在內12家唱片業者，以及包含顏社、ANK在內獨立唱片提供音樂內容，張景雯也表示未來將會持續加入更多音樂內容合作機會，甚至LINE本身也會針對不足之處洽談更多合適內容，例如此次與李玟合作便是由LINE自行洽談。

至於未來是否也會在LINE MUSIC服務銜接更多內容項目，張景雯表示現階段主要還是以現有服務推廣擴展為主，但未來確實不排除更多合作模式，諸如先前在LINE Conference提到的素人、獨立創作者直播，或是結合電商擴展更多經營模式，都有可能會是未來規劃目標，但目前並沒有具體消息。

另外，針對iOS平台上僅提供單一方案，相對網頁及Android平台的選擇相對較少，而整體收費也較高的情況，張景雯說明確實是因為配合蘋果政策，但使用者依然可以自由選擇是否直接透過iOS平台訂閱LINE MUSIC服務，或是透過網頁、Android平台選擇更多方案選擇訂閱。

不過，張景雯也強調若使用者仍希望藉由蘋果支付方式按月扣款的話，針對iOS平台所提供方案其實也提供額外的使用體驗作為平衡。

對於未來是否計畫推出更多付費方案，張景雯表示目前暫時還沒有規劃，不過確實會持續觀察用戶需求進行討論，因此未來也仍有可能推出可提供多人使用的家庭方案，或是針對學生用戶提供的優惠方案，同時日後也可能會與電信業者合作提供帳單代付服務。

張景雯進一步強調，串流音樂服務不應該陷入惡性低價競爭，而是應該更加重視服務內容體驗，讓使用者能在串流音樂使用過程獲得滿足。

※相關連結》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE電商貼圖

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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