LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2015年開始在日本推行的LINE MUSIC，稍早宣布將由藝人李玟擔任LINE MUSIC台灣地區年度代言人之後，今日 (7/10)正式宣佈在台啟用，並且公布相關資費方案，將以每月149元等價格方案提供使用，除了收錄超過1000萬首中文、日、韓與西洋流行歌曲，並且可藉由系統分析推薦最佳合適聆聽歌曲，更可將音樂透過LINE平台分享給親朋好友，或是將音樂當做背景鈴聲、來電鈴聲。

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在此次台灣發表會上，李玟更透露將重新復刻3首經典歌曲，包含《暗示2019》、《被愛的女人2019》與《過完冬季2019》在內復刻愛三部曲，並且將獨家在LINE MUSIC服務上架。

根據LINE台灣總經理陳立人說明，目前台灣使用數位音樂內容用戶約站34%，但其中僅有6%使用串流音樂服務，因此認為將LINE MUSIC帶進台灣市場依然大有可為，同時藉由結合每天超過一億則貼圖傳訊，以及超過800萬用戶撥打VoIP電話情況的LINE線上社群使用模式，預期將能進一步推動數位串流音樂使用比例。

而在台灣地區提供的LINE MUSIC也確定與在地音樂業者合作，並且與全音樂股份有限公司 (Omusic，即friDay音樂)結盟，將收錄大量中文歌曲內容，同時也會收錄熱門日、韓歌曲，以及西洋流行歌曲，本身也提供最高可達320Kbps音質規格，並且支援離線下載與歌詞顯示功能。

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另外，LINE MUSIC更支援可透過LINE平台將音樂分享親朋好友聽，並且可將音樂當做背景鈴聲或是來電鈴聲，另外系統也會針對個人聆聽喜好推薦合適音樂，或是藉由最新音樂資訊讓使用者能接觸各類新歌曲內容。

針對長時間聆聽情況，LINE MUSIC也特別設計自定休息時間功能，讓使用者在長時間聆聽過程，也能達成自主休息片刻效果，避免造成耳朵聽力疲勞。

而收費方式，LINE MUSIC可藉由信用卡定期扣款，或是透過序號兌換，另外也能藉由LINE Points點數兌換使用。

LINE MUSIC音樂播放介面 分享 facebook

LINE MUSIC初次使用時會要求使用者挑選個人喜好藝人，日後即可自動推薦合適音樂內容 分享 facebook

同樣可以透過各類排行榜、歌單、分類尋找想要聆聽歌曲 分享 facebook

可將聆聽音樂裁剪作為個人檔案背景音樂，或是當做來電鈴聲使用 分享 facebook

配合LINE使用模式，可以將音樂內容分享他人一起聆聽 分享 facebook

設定背景音樂、或是來電鈴聲 分享 facebook

音質最高提供320KBps，另外提供可自行設定休息時間，避免耳朵聽力疲勞 分享 facebook

不同平台，訂閱方案各有差異

訂閱使用方案部分，基於不同平台營運政策差異，因此透過網頁及Android平台訂購LINE MUSIC的話，將可選擇採月租型的WOW 149、WOW 180兩種計費方案，費用分別為每月新台幣149元與180元，兩種方案均可無限聆聽音樂內容，差異僅在於鈴聲使用模式不同。

另外，針對不同需求提供的WOW 90與WOW 365，則是讓使用者能一次購買90天或365天使用量 (初期將額外加贈7天或45天)，費用分別為新台幣447元與1788元，兩者差異除了使用天數不同，同樣提供音樂無限聽，以及每期加贈3首我的鈴聲 (30天/期)服務。

至於在iOS平台部分，目前僅提供單一WOW 180月租型方案，但與Android平台推行方案不同之處，在於iOS平台版本將以每月新台幣240元計費，但可享有音樂無限聽，以及鈴聲與背景音樂無限暢換、可自選編輯服務。

不過，如果使用者透過網頁或Android平台完成訂閱，之後切換到iOS裝置使用的話，則會以網頁或Android平台選擇訂閱方案計費。

網頁與Android平台提供使用方案：

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iOS平台提供使用方案：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》