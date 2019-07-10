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LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59楊又肇

2015年開始在日本推行的LINE MUSIC，稍早宣布將由藝人李玟擔任LINE MUSIC台灣地區年度代言人之後，今日 (7/10)正式宣佈在台啟用，並且公布相關資費方案，將以每月149元等價格方案提供使用，除了收錄超過1000萬首中文、日、韓與西洋流行歌曲，並且可藉由系統分析推薦最佳合適聆聽歌曲，更可將音樂透過LINE平台分享給親朋好友，或是將音樂當做背景鈴聲、來電鈴聲。

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在此次台灣發表會上，李玟更透露將重新復刻3首經典歌曲，包含《暗示2019》、《被愛的女人2019》與《過完冬季2019》在內復刻愛三部曲，並且將獨家在LINE MUSIC服務上架。

根據LINE台灣總經理陳立人說明，目前台灣使用數位音樂內容用戶約站34%，但其中僅有6%使用串流音樂服務，因此認為將LINE MUSIC帶進台灣市場依然大有可為，同時藉由結合每天超過一億則貼圖傳訊，以及超過800萬用戶撥打VoIP電話情況的LINE線上社群使用模式，預期將能進一步推動數位串流音樂使用比例。

而在台灣地區提供的LINE MUSIC也確定與在地音樂業者合作，並且與全音樂股份有限公司 (Omusic，即friDay音樂)結盟，將收錄大量中文歌曲內容，同時也會收錄熱門日、韓歌曲，以及西洋流行歌曲，本身也提供最高可達320Kbps音質規格，並且支援離線下載與歌詞顯示功能。

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另外，LINE MUSIC更支援可透過LINE平台將音樂分享親朋好友聽，並且可將音樂當做背景鈴聲或是來電鈴聲，另外系統也會針對個人聆聽喜好推薦合適音樂，或是藉由最新音樂資訊讓使用者能接觸各類新歌曲內容。

針對長時間聆聽情況，LINE MUSIC也特別設計自定休息時間功能，讓使用者在長時間聆聽過程，也能達成自主休息片刻效果，避免造成耳朵聽力疲勞。

而收費方式，LINE MUSIC可藉由信用卡定期扣款，或是透過序號兌換，另外也能藉由LINE Points點數兌換使用。

LINE MUSIC音樂播放介面
LINE MUSIC音樂播放介面
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LINE MUSIC初次使用時會要求使用者挑選個人喜好藝人，日後即可自動推薦合適...
LINE MUSIC初次使用時會要求使用者挑選個人喜好藝人，日後即可自動推薦合適音樂內容
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同樣可以透過各類排行榜、歌單、分類尋找想要聆聽歌曲
同樣可以透過各類排行榜、歌單、分類尋找想要聆聽歌曲
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可將聆聽音樂裁剪作為個人檔案背景音樂，或是當做來電鈴聲使用
可將聆聽音樂裁剪作為個人檔案背景音樂，或是當做來電鈴聲使用
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配合LINE使用模式，可以將音樂內容分享他人一起聆聽
配合LINE使用模式，可以將音樂內容分享他人一起聆聽
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設定背景音樂、或是來電鈴聲
設定背景音樂、或是來電鈴聲
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音質最高提供320KBps，另外提供可自行設定休息時間，避免耳朵聽力疲勞
音質最高提供320KBps，另外提供可自行設定休息時間，避免耳朵聽力疲勞
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不同平台，訂閱方案各有差異

訂閱使用方案部分，基於不同平台營運政策差異，因此透過網頁及Android平台訂購LINE MUSIC的話，將可選擇採月租型的WOW 149、WOW 180兩種計費方案，費用分別為每月新台幣149元與180元，兩種方案均可無限聆聽音樂內容，差異僅在於鈴聲使用模式不同。

另外，針對不同需求提供的WOW 90與WOW 365，則是讓使用者能一次購買90天或365天使用量 (初期將額外加贈7天或45天)，費用分別為新台幣447元與1788元，兩者差異除了使用天數不同，同樣提供音樂無限聽，以及每期加贈3首我的鈴聲 (30天/期)服務。

至於在iOS平台部分，目前僅提供單一WOW 180月租型方案，但與Android平台推行方案不同之處，在於iOS平台版本將以每月新台幣240元計費，但可享有音樂無限聽，以及鈴聲與背景音樂無限暢換、可自選編輯服務。

不過，如果使用者透過網頁或Android平台完成訂閱，之後切換到iOS裝置使用的話，則會以網頁或Android平台選擇訂閱方案計費。

網頁與Android平台提供使用方案：

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iOS平台提供使用方案：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE貼圖LINE MUSIC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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