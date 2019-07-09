世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook VPN一直以來是許多網路管制國家內突破封鎖、向外傳遞訊息的利器；但如今許多VPN管道也不如想像中安全了，資安研究公司VPNpro近日發表調查結果，世界前97大VPN其實可能比世人想像的「中心化」，僅由23家母公司所有；而且這23家中就有6間位於中國。

報告指出，光是這6家公司就提供了全球29項VPN服務，但這些服務多半對公司本身的資訊揭露不足，研究人員也是花了九牛二虎之力，一一比對公司的地理位置資料，員工履歷和其他資料，將所有資訊拼湊在一起才能得出這項結果；這另外表示，如果你誤用了這些來自中國的VPN，就會因違反法律而被中國官方啟動惡意調查的可能，連帶讓人權運動者、隱私權倡導者、調查記者和檢舉人處於危險之中。

VPNpro就直接點名 Innovative Connecting實際上就是間中國公司，他們旗下擁有10個包含Autumn Breeze 2018、Lemon Cove、All Connected等表面看似毫無相關的VPN產品，總安裝量估計達到8600 萬。

的確，一家公司擁有複數VPN服務並不罕見，但VPNpro擔心這些服務都設在隱私相關法律不嚴格或是不存在的國家，該公司研究分析師也表示，這份報告並不是在指控那些VPN實質上做了哪些出賣個資之類的事情，但他們也擔心VPN提供商的資訊揭露確實不夠透明，很多VPN使用者們會驚訝地發現，中國、巴基斯坦等國政府可以依照法律，向VPN公司隨時索取他們所傳輸的資料。

「我們並沒有指責這些公司做任何事情。但是，我們擔心有這麼多 VPN 提供商對誰擁有它們以及它們所在的位置並不完全透明。」VPNpro的研究分析師Laura Kornelija Inamedinova表示。

另外VPNpro還點名了Super VPN＆Free Proxy、Giga Studios、Sarah Hawken、Fifa VPN等服務完全沒有透露它們的公司資訊。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》