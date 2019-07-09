親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54INSIDE

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
分享
VPN一直以來是許多網路管制國家內突破封鎖、向外傳遞訊息的利器；但如今許多VPN管道也不如想像中安全了，資安研究公司VPNpro近日發表調查結果，世界前97大VPN其實可能比世人想像的「中心化」，僅由23家母公司所有；而且這23家中就有6間位於中國。

報告指出，光是這6家公司就提供了全球29項VPN服務，但這些服務多半對公司本身的資訊揭露不足，研究人員也是花了九牛二虎之力，一一比對公司的地理位置資料，員工履歷和其他資料，將所有資訊拼湊在一起才能得出這項結果；這另外表示，如果你誤用了這些來自中國的VPN，就會因違反法律而被中國官方啟動惡意調查的可能，連帶讓人權運動者、隱私權倡導者、調查記者和檢舉人處於危險之中。

VPNpro就直接點名 Innovative Connecting實際上就是間中國公司，他們旗下擁有10個包含Autumn Breeze 2018、Lemon Cove、All Connected等表面看似毫無相關的VPN產品，總安裝量估計達到8600 萬。

的確，一家公司擁有複數VPN服務並不罕見，但VPNpro擔心這些服務都設在隱私相關法律不嚴格或是不存在的國家，該公司研究分析師也表示，這份報告並不是在指控那些VPN實質上做了哪些出賣個資之類的事情，但他們也擔心VPN提供商的資訊揭露確實不夠透明，很多VPN使用者們會驚訝地發現，中國、巴基斯坦等國政府可以依照法律，向VPN公司隨時索取他們所傳輸的資料。

「我們並沒有指責這些公司做任何事情。但是，我們擔心有這麼多 VPN 提供商對誰擁有它們以及它們所在的位置並不完全透明。」VPNpro的研究分析師Laura Kornelija Inamedinova表示。

另外VPNpro還點名了Super VPN＆Free Proxy、Giga Studios、Sarah Hawken、Fifa VPN等服務完全沒有透露它們的公司資訊。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

VPN隱私權人權資安

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02

Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

2019-07-04 17:16

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

臉書3日晚間全球大當機 限時動態、圖片顯示異常

2019-07-03 23:12

Instagram新功能！ 限時動態貼圖發起聊天室

2019-07-03 22:39

英研究指 帶給年輕人最負面影響的社群平台是IG

2019-07-02 12:22

Apple Music付費訂閱用戶人數已經超過6000萬人

2019-07-01 12:55

Google Maps開始在全球200多個國家加入交通工具即時位置、擁擠狀態

2019-07-01 12:54

YouTube允許使用者自行決定是否限制推薦特定頻道影片

2019-06-30 12:55

微軟在OneDrive增加獨立加密儲存區塊，確保敏感資料安全

2019-06-29 14:33

假新聞流竄 臉書創辦人指責美國政府不作為

2019-06-27 22:00

小紅點太擾人 FB著手開發關閉app中的通知功能

2019-06-27 15:52

YouTube即將播放功能升級 推薦影片自己選

2019-06-27 11:42

臉書直播抽獎抽不到？「天選之人」模式怎麼抽都自己人

2019-06-26 20:40

中華電信HiNet固定IP申請教學 讓每次連線都用相同位址

2019-06-26 19:59

震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24

駭客只用一塊1100元樹莓派 就成功入侵NASA

2019-06-24 18:14

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論 藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03

Google新聞副總裁揭密 報導排序考量這3大指標

2019-06-19 21:24

臉書社團一夕被消失粉絲哀鴻遍野 原因管理員把關不嚴

2019-06-19 19:04

惡意檢舉讓5.8萬人社團「被消失」 社頭人俱樂部走入歷史

2019-06-19 18:46

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

2019-06-19 17:17

Facebook提供虛擬環境設計工具 讓開發者更容易訓練人工智慧

2019-06-17 13:15

圖表搜尋工具侵犯隱私 Facebook出手管制

2019-06-14 12:04

Intel宣布推出Unite Cloud Service 簡化企業端雲端會議系統應用成本

2019-06-14 11:22

臉書加密貨幣來了！逾12家合作夥伴 每家將投資逾3億元

2019-06-14 11:21

IG傳全球當機無法更新動態 故障原因不明

2019-06-14 07:50

情色網AV01響應反送中 港伺服器今晚下線罷工！

2019-06-11 18:31

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

Mozilla強化Firefox隱私防護 避免Facebook追蹤、確認網路帳號是否受影響

2019-06-06 12:14

Google內部流行火星文 考倒新進菜鳥

2019-06-05 14:18

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12
看更多

熱門文章

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

華為自研麒麟810晶片曝光 將置入榮耀手機

2019-07-09 10:40

微軟再次宣傳Windows 1.0，就是為了配合Netflix原創電視劇《怪奇物語》

2019-07-09 08:38

Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36

小米也跟進潛望式鏡頭設計 可能準備用在小米MIX 4

2019-07-09 08:34

任天堂透露投入全新控制手把設計 讓玩家更容易感受遊戲內容

2019-07-09 08:38

無痛52週存錢法 工程師業餘開發《存錢神器》App

2019-07-09 16:43

Sony超人氣降噪耳機推新款 時尚真無線設計太美了！

2019-07-09 16:11

報導指稱即便沒有證據，美國政府都會以潛在威脅為由制裁華為

2019-07-09 08:35

小摩：2020年蘋果將發表4款iPhone

2019-07-09 13:09

避免資源濫用 微軟將開始刪除超過2年未登錄使用帳號

2019-07-09 08:35

燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

微星NVIDIA RTX 20 SUPER系列顯卡 今日正式推出

2019-07-09 16:08

NVIDIA將Jetson Nano開發板加入深度學習實作坊 推廣AIoT應用

2019-07-09 15:33

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

傳博通最快7月中旬宣布收購賽門鐵克 但可能仍有變數

2019-07-09 08:35

報導指稱迷你款Nintendo Switch Mini可能成為雲端串流遊戲最佳載具之一

2019-07-09 08:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top