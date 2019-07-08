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微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24聯合新聞網 T客邦

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最近微軟更新了他們Microsoft帳戶的說明頁，其中特別讓人注意到的就是了帳戶使用政策的改變。根據新的政策，如果使用者兩年以上未登入就判定為非活躍狀態，該帳號將被刪除。

根據這個新的說明，微軟帳號的使用者，必須每兩年至少登錄一次自己的Microsoft帳戶，否則微軟將刪除帳戶，而且不會發出任何警告通知。這個新政策將於2019年8月30日生效。

但是，這個新規定也有例外。只要你進行過以下活動，就算是沒有進行登入帳號這個動作，也會將用戶的帳號判定為活躍狀態：

●購買行為：如果你已使用Microsoft帳戶購買、兌換微軟的產品或服務，則你的Microsoft帳戶將保持活躍狀態，並且微軟不會因為不活躍而關閉你的帳戶。不過這不適用於禮品卡、認證或基於訂閱的購買或服務。

●訂閱：只要你有與Microsoft帳戶相關微軟訂閱服務（例如Office 365），你的微軟帳戶將繼續保持活躍狀態。訂閱到期或終止後，你必須至少在兩年內登錄Microsoft帳戶一次，以保持帳戶有效。

●為Microsoft Store的合作伙伴：如果你使用Microsoft帳戶將應用程式或遊戲（包括遊戲DLC）發佈到Microsoft Store或註冊為Microsoft合作夥伴中心帳戶，則你的Microsoft帳戶將保持活躍狀態，微軟將不會因為不活躍而關閉你的帳戶。

●認證：如果你使用Microsoft帳戶從微軟獲得認證，則你的Microsoft帳戶將保持活躍狀態，並且Microsoft不會因為不活躍而關閉你的帳戶。

●帳戶餘額：只要你的Microsoft帳戶中有未用完的餘額（例如來自Microsoft禮品卡或Microsoft的信用卡），你的Microsoft帳戶將繼續保持有效狀態。如果你居住在禮品卡被視為「無人認領財產」的司法管轄區，則根據當地法律，Microsoft將根據你的Microsoft禮品卡支付未使用的餘額。

●應付帳款：只要微軟與你的Microsoft帳戶還有財務關聯，你的Microsoft帳戶將繼續保持活躍狀態（例如，你還有欠款還沒支付）。

●家庭帳戶：假設你的家長帳戶為非活躍的Microsoft帳戶，但是這個家長帳戶已經授權監管家中的未成年帳戶，而這個未成年帳戶是活躍帳戶，那麼微軟將不會因家長的不活躍而關閉他的Microsoft帳戶。除非未成年人的帳戶（i）被視為非活躍，（ii）由家長關閉，或（iii）在未成年人達到所需年齡時轉換為標準Microsoft帳戶。這三種情況，才會關閉家長的帳戶

●法律要求或Microsoft提供的其他要求。

儘管有上述規定，微軟仍保留根據適用法律或法規或微軟向你提供的其他方式，保有將你的帳戶狀態設定為活躍狀態或不關閉非活躍帳戶的權利。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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